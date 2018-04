Promueven el registro de menores en Durango

Se estima que entre 5 y 10 por ciento de la población infantil que nace cada año en Durango no cuenta con registro, por lo que el DIF Estatal promueve a través de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes, se otorgue a los menores su acta de nacimiento de manera gratuita y además los padres puedan reconocer a sus hijos, indicó la procuradora Leila Raquel Arreola Fallad.

El objetivo es que se inscriba a todos los menores que por cualquier circunstancia no fueron registrados dentro de los primeros 6 meses luego de su nacimiento. La procuradora advirtió que es importante se cuente con su registro de nacimiento porque de lo contrario es un menor que aparentemente no existe.

Si una niña, niño o adolescente no se encuentra registrado no puede ejercer sus derechos, como ir a la escuela, a la seguridad social, curp, y en muchos casos se sabe que se presenta la situación por desinterés o desidia de los padres.

Comentó que los familiares que estén a cargo de un menor no registrado pueden acudir a la oficialía del registro civil más cercana a su domicilio, con la constancia de alumbramiento y credencial de identificación. En caso de que los padres del menor no estén casados deben acudir a registrar los 2 para hacer el reconocimiento del pequeño.

No se les cobrará nada a los padres, aunque sea extemporáneo de los 6 meses 1 día en adelante, ya que la ley establece que luego de ese periodo ya no será gratuito, pero ahora con dicho programa no se cobrará.

Aunque la procuradora aclaró que las cifras exactas de menores no registrados deben tenerlas en el registro civil, argumentó que para el DIF con un menor que hubiera sin tener el registro la dependencia se debe encargar de restituirle sus derechos.

El reconocimiento de los padres es algo que aunado a los no registrados representa otra problemática, pues en algunos casos no quieren reconocerlos por cuestión de pensión, o porque consideran que les va a salir muy caro.

Dijo que se ha detectado a menores de hasta 13 y 14 años sin registro, de los cuales no cuentan con curp y por ende tampoco acuden a la escuela, por lo que el objetivo de este programa que se está desarrollando es eliminar esa cuestión.