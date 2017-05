Propone Salum eliminar votación secreta en el Congreso

El diputado local Jorge Salum del Palacio propuso una iniciativa para que se pueda transparentar lo que hoy llaman “votación por cédula”, pues se trata de una votación que queda en secreto y no se sabe quién o cómo realizó el voto, situación que aún permite la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango.

Refirió que se eliminaría este proceso y en su lugar se pasaría a una votación como se realiza convencionalmente, por sistema, abiertas al público, de manera que todos puedan conocer el sentido del voto; “la iniciativa que pretende eliminar la votación secreta que se utiliza en determinados casos, sobre todo cuando elegimos personas como Magistrados o a la misma mesa directiva del Congreso”, aseguró.

Agregó que esta iniciativa se turna a la comisión y entra en discusión para ver si se aprueba o no para posteriormente, en el pleno del Congreso realizar la votación de la mencionada iniciativa; “los ciudadanos deben saber qué se está votando y cómo lo hacen los diputados que ellos eligieron. La posibilidad de tener ataques políticos por las decisiones tomadas no me parece razón para detener la propuesta”.