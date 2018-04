Proponen que ayuntamientos se adjudiquen viviendas abandonadas

En iniciativa presentada ante el Congreso local por parte de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, se pretende añadir una nueva atribución a los ayuntamientos para que puedan implementar programas, esquemas y mecanismos para la adquisición de vivienda abandonada o en desuso.

De esta manera pudieran fungir como intermediario entre los propietarios de viviendas abandonadas, dependencias y organismos públicos, sociedades dedicadas a la construcción de vivienda e instituciones de crédito; por otra parte, entre los interesados en adquirir vivienda, como un medio para disminuir los índices de vandalismo en viviendas, prevenir su invasión y mejorar la salubridad de las ciudades.

En la ampliación de motivos el diputado Omar Mata Valadez señaló que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como un derecho de todos los mexicanos el tener una vivienda digna, reconociendo que vivir bajo techo es un derecho humano que parte de la seguridad individual.

“En ocasiones encontramos que estos preceptos constitucionales no se cumplen, o no de la manera deseada, en las zonas urbanas, y no necesariamente por la falta de viviendas o espacios para construir, sino por el abandono que suelen tener los centros de las ciudades grandes, haciendo que las zonas habitacionales se desplacen cada vez más lejanas a los primeros cuadros de las ciudades”, consideró.

Indicó que en el caso del estado, durante 2017 el Infonavit calculaba entre 1,500 y 2,500 casas abandonadas, la mayoría ubicadas en el municipio de Gómez Palacio, las cuales traen consecuencias negativas a la zona que van desde la contaminación, pues son lugares que no pueden higienizarse y que se ubican en el centro de la ciudad, hasta focos de delincuencia como vandalismo, centros de drogadicción y, en los peores casos, lugares idóneos para cometer u ocultar crímenes.

Para hacer frente a esta situación el Infonavit ya empezó a negociar convenios con gobiernos estatales para el rescate de estas viviendas.

De acuerdo con el estudio denominado “Estado Actual de la Vivienda en México 2015”, elaborado por el Centro de Investigación y Documentación de la Casa, A.C., auspiciado por la Sociedad Hipotecaria Federal, desde 2011 en que empezaron a operar los fideicomisos de inversión en bienes raíces se han destinado más de 71 mil millones de pesos en financiamiento para el sector inmobiliario.

Referente a esto, los ayuntamientos de Durango cuentan con la atribución de promover acciones encaminadas a la satisfacción progresiva del derecho a la vivienda digna que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como coordinar y ejecutar por sí mismos o por terceros, programas de construcción, autoconstrucción, mejoramiento, rehabilitación y ampliación de vivienda; mejoramiento urbano y de barrios; regularización de la tenencia de la tierra; constitución de reservas territoriales para usos habitacionales y para desarrollos urbanos integrales sustentables.

Así como la producción y distribución de materiales de construcción y dar una certeza jurídica a los beneficiarios fomentando la regularización de la tenencia del suelo en los términos de la legislación aplicable, fomentando la producción de vivienda de interés social.

En los casos de incremento demográfico de las ciudades se podría aprovechar parte de las viviendas abandonadas en desarrollos habitacionales en la región y cubrir las necesidades de transporte.