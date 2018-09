Proponen que las Casas de Bolsa capaciten a las pymes para que coticen

Asunción, 21 sep (EFE).- Un representante de las pymes de Paraguay propuso hoy, en la Asamblea General de la Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB), que las Casas de Bolsa creen “incubadoras” que capaciten a empresas emergentes latinoamericanas que busquen financiación en las bolsas.

En una ponencia sobre las oportunidades de las pymes en la bolsa, el consejero delegado de Incentrive, Marcos Tatijewski, comentó que el principal problema para que las pymes accedan a capital “es que hay demasiadas exigencias por parte de los reguladores” y de los inversores.

Dichas exigencias, dijo, no permite al general de las pymes latinoamericanas “ser aptas para recibir ese tipo de inversión”, ya que explicó, “son informales, por ser informales no son transparentes y normalmente no son profesionales”.

Por ello, propone que sean los propios operadores de los mercados los que se acerquen a las pymes en sus etapas iniciales y las “capaciten” para que en un futuro “tengan la oportunidad de llegar a cotizar en el mercado de valores”.

En ese sentido, la ponente principal del panel, la miembro de la consultora ACE Governance, Cristiana Pereyra, señaló que las pymes, si no se acercan a los mercados de valores al inicio, “tal vez nunca se coticen”.

Afirmó que representan una “oportunidad” para los mercados de valores debido a que representan, en general en los países de América Latina, el 60 % del empleo y son las que “traen mayor innovación”.

Puntualizó que tras la crisis financiera y con la nueva normativa europea Basilea III -que exige a las entidades financieras mayores requerimientos de capital para ser considerados solventes-, las pymes han visto dificultado su acceso a la financiación tradicional, por lo que requieren nuevas modalidades, como la cotización.

Por ello, propuso facilitar su acceso a los mercados “reduciendo los costos de acceso” y “creando un entorno normativo más equilibrado y flexible” para esas empresas.

Respecto a la regulación, Tatijewski abogó por crear asociaciones que sumen a las pymes y los operadores de bolsa para que “presionen a los gobiernos” en aras a conseguir normativas más favorables.

En sentido contrario, para incentivar a que los inversores acepten poner su dinero en las pymes, Pereyra sugirió “facilitar las restricciones” al capital riesgo y privado para ese mercado, así como “mejorar los incentivos fiscales” para la inversión en pymes.

El presidente de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción (BVPASA), Rodrigo Callizo, comentó a Efe que en la reunión del subcomité de trabajo de la organización el pasado miércoles, al comienzo de la Asamblea, “se habló mucho” de las pymes y que “vamos a desarrollar eso”.

En referencia a las propuestas de facilitar su acceso a los mercados de valores.

La 45 Asamblea General de la Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB) concluyó hoy en la sede de la Conmebol, en el Gran Asunción, tras reunir a autoridades, profesionales, referentes y expositores del mundo bursátil.EFE