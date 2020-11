Protesta de alcaldes solo para distraer la atención: Diputado

La protesta realizada por un grupo de presidentes municipales frente al edificio del Congreso del Estado tiene tintes políticos, afirmó el diputado de Morena, Iván Gurrola, quien consideró que de esta forma los alcaldes buscan distraer la atención de la población para que no se les cuestione por fallarle a los ciudadanos.

Al referirse a esta protesta, el legislador consideró que se trata de una estrategia política del PAN, por medio de la cual buscan culpar a otros por sus malos resultados, pues manifestó que “la ciudadanía en estos momentos sabe que los gobiernos municipales le han fallado a los duranguenses, saben que el gobierno estatal le ha fallado a los ciudadanos y lo que buscan es un distractor”, dijo textualmente.

Manifestó que con estas acciones los presidentes municipales quieren decir que por falta de recursos no han podido realizar su trabajo, aunque aseveró que la realidad es que año con año Durango ha recibido más presupuesto, que le ha ido mejor año con año.

Consideró Iván Gurrola que desafortunadamente para el gobierno estatal gran parte de los recursos económicos federales le llegan directamente a los ciudadanos, aunque manifestó que esta opción es positiva porque evita la corrupción.

“Entonces a Durango le está yendo mejor con el presupuesto, lo que pasa es que no todo les llega directamente a ellos, pero si se revisa renglón por renglón, número por número, se puede constatar que a la entidad la ha ido mejor año con año”, dijo el legislador, al pedir a los presidentes municipales que expresaron inconformidad con el presupuesto, que no coman ansias, pues aseveró que este 2020 no será la excepción, pues la entidad recibirá de nuevo más recursos presupuestales.

Finalmente, el legislador manifestó que a pesar de que un grupo de presidentes municipales realice este tipo de acciones, no podrán evitar que los ciudadanos se den cuenta de que no han dado los resultados que se esperaban.

Comparte

Tweet

More







WhatsApp