Protestan familias indígenas por suspensión de cuartos adicionales

Familias indígenas tomaron las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, por lo que el delegado Jesús Cabrales informó que el programa de cuartos adicionales no se ha iniciado porque no ha bajado el recurso de Fonhapo, al no depender de la Sedatu ellos fungen como mediadores entre ambas partes.

El delegado precisó que el problema se dio por falta de recurso de esa dependencia federal y los recortes presupuestales, ya que se habían comprometido a beneficiar con acciones de vivienda a estos grupos en diciembre.

Aseguró que la delegación ya cumplió con la parte que le corresponde en el caso, pero incluso ha estado de mediadora para que se dé un encuentro entre el personal de Fonhapo en México y los grupos indígenas, reunión programada para el próximo viernes, a lo que los habitantes habían aceptado el acuerdo, pero se desistieron y decidieron tomar las oficinas para tener una respuesta favorable.

Sedatu se encargó de realizar el padrón de familias beneficiadas aplicando una encuesta que fue aprobada en México, en coordinación con las organizaciones se tenía programado realizar 250 cuartos adicionales, pero se iniciaría con 100, de los cuales no se ha empezado la construcción por falta de recurso, destacando que son 27 mil pesos para cada habitación.

El programa de “Un Cuarto Más” es una estrategia del Gobierno Federal que inició en el 2014 para evitar el hacinamiento de las familias, por lo que los beneficiados deben ser de escasos recursos, se anunció que en el 2016 se lograrían construir 78 mil recámaras extras en todo el país.

El delegado indicó que probablemente los grupos tomaron la decisión de llegar a las instalaciones, ya que argumentaban que en un primer encuentro no fueron atendidos por el personal directivo de Fonhapo.

Se informó por parte del titular de la dependencia antes del cierre de la edición que se llegó a un acuerdo con los grupos indígenas para seguir con el encuentro programado, ya que se les da la certeza de que el acercamiento será con Omar Rodríguez, director de Operaciones de Fonhapo.