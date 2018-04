Protestan por falta de apoyos por veda electoral

Integrantes de organizaciones sociales acudieron a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano en la capital para reclamar por la falta de apoyos y programas sociales, los cuales no se le han dado desde enero y ahora se presenta la misma situación debido a la veda electoral.

Señalaron que son tres los motivos por los que acudieron a la dependencia, una cosa eran las campañas políticas que se están desarrollando y otra la asistencia social, “a los ciudadanos no les importan los tiempos de veda electoral, ya que lejos de beneficiar, perjudican”.

“Todas las dependencias ponen de pretexto la veda electoral y no dan los recursos, el gobierno municipal tiene un presupuesto anual. ¿qué le van a hacer o dónde quedan los recursos estos 90 días”, señalaron militantes del Frente Cívico del Guadiana.

Señalaron que los ciudadanos no tienen la culpa de que paren estos recursos, tienen necesidades las cuales el gobierno debe cumplir, porque así lo prometieron cuando pidieron el voto, “queremos que se le resuelvan a la gente los compromisos que hicieron desde el año pasado”. Y es que desde enero les prometieron las entregas de recursos y apoyos como boiler solares, estufas ecológicas, etc.

Pero no solo son las estufas, los boiler, también son obras de alumbrado, pavimento, guarniciones, en las cuales hay personas que no se han beneficiado y las tienen dando solamente vueltas, por lo que de no darles respuesta o una fecha seguirán manifestándose hasta que liberen los recursos, pues insisten que a las personas no les interesa el paro en la entrega.

Aldo David Barrón, encargado del despacho de la mencionada dirección, sostuvo una reunión con los inconformes para aclarar una gestión que se tenía desde 2017, comentó que no es tema de la dependencia, por ser montos superiores al millón de pesos lo tienen que sujetar a un proceso de licitación.

Aceptó que se tiene pendienten diversos programas que se manejan, afirmó que el pasado lunes sostuvo una reunión con los proveedores que manejan los distintos productos con los que se apoya a la ciudadanía.

Por lo que en próximos días se resolverán al cien por ciento las entregas que ya están calendarizadas. Aseguró que se están cuidando las formas y que se debe ser prudentes para no ser sancionados debido al proceso electoral que se está desarrollando.