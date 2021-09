Protestan trabajadores de Correos por malos tratos

Trabajadores del Servicio Postal Mexicano protestaron en las oficinas de Correos de México, sede Durango, por los malos tratos recibidos por parte de la gerente de dicha oficina; acusan que los obligan a pagar de su bolsillo averías en las motocicletas en que circulan.

Lo anterior fue dado a conocer por José Gustavo Cisneros Morales, secretario general del Sindicato Estatal de Correos de México, quien denunció, a nombre de los más de 170 trabajadores postales de Durango, los malos tratos recibidos por parte de la gerente María Amparo Sánchez Olivas.

Acusó que los empleados de Correos deben costear desde una ponchadura hasta el cambio de aceite, todo de su propio bolsillo, con reparaciones que van desde los 50 hasta los 300 pesos; así mismo, les levantan actas administrativas injustificadas y les recortan hasta la mitad del salario para pagarlas.

El entrevistado añadió que en más de dos años no les han dado uniformes y que incluso material de papelería tienen que poner de sus finanzas propias, pues ya se les obliga a cooperar para el tóner de la impresora; “ya son muchos los abusos, estamos cansados y queremos una solución”, expresó.

Aseguró que la actual gerente ya cumplió esa misma función en el vecino estado de Chihuahua, en donde se vio obligada a renunciar por conflictos similares con los trabajadores; “en premio por eso nos la mandan aquí en donde ha hecho lo mismo, nos urge una respuesta de oficinas centrales”.

Por último, Cisneros Morales aclaró que la protesta no afectará a los usuarios de Correos de México, ya que no se busca que terceros salgan pagando los platos rotos; “el correo no se suspende, analizaremos nuevas medidas de reclamo si la autoridad no solventa este conflicto”, puntualizó.

