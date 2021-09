Protestas de CNTE son ajenas al Congreso: Diputado

Las demandas de los maestros de la Coordinadora constituyen un tema ajeno al Congreso del Estado, pues se trata de un asunto interno entre los docentes y la Secretaría de Educación, señaló el diputado Ricardo López Pescador, referirse a la protesta que realizaron en el recinto legislativo y que obligó a retrasar la comparecencia del secretario de Educación ante el pleno.

Transcurridos unos minutos después del inicio de la comparecencia del funcionario ante el pleno del Congreso, el presidente de la mesa directiva decretó un receso ante los gritos de protesta de los manifestantes, en espera de que se tuvieran condiciones para continuar con la sesión, tras lo cual el diputado Ricardo López Pescador, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la legislatura, manifestó que se tomó esta decisión para esperar que se pudiera realizar la comparecencia, para señalar que se trata de un tema que es ajeno al Poder Legislativo.

Agregó que “lo que ellos expresan, es un tema interno de la Secretaría de Educación, cuestiones de diálogo entre ellos; nosotros en el Congreso estamos listos, les hemos ofrecido que la comisión de Educación salga a platicar con una comisión de ellos, a fin de disipar cualquier asunto que tenga que ver con este Congreso, pero no la han aceptado, entraron aquí y nosotros estamos con los trabajos normales como legislatura”, dijo textualmente.

Recordó que la ley faculta al presidente de la mesa directiva para que, si no hay condiciones, se decrete un receso hasta que las haya y se pueda llevar a cabo la comparecencia, para señalar que si los manifestantes no dejaban que el secretario dijera lo que le correspondía, entonces no habría condiciones para continuar con este ejercicio.

Finalmente, el legislador expresó confianza en que por medio del diálogo, se establecieran acuerdos que permitieran continuar con la comparecencia del secretario de Educación, sin impedir que se atendiera la demanda de las personas inconformes.

