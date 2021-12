Proveedores lapidados por falta de pago: Regidora

La regidora Daniela Soto Hernández manifestó que en ciudades pequeñas como la nuestra una de las opciones más viables para algunos comerciantes o proveedores de servicios es aliarse o proveer a los gobiernos, pero derivado de que los pagos a los mismos han sido retrasados por hasta más de 5 meses, ha hecho que muchos cierren sus negociaciones o se vayan a otras ciudades en búsqueda de mejores oportunidades.

“Es bien evidente que aquí en nuestro estado las empresas más grandes o los consumidores más grandes para los proveedores locales regularmente son los gobiernos, estatal y municipal, y es por ello la tentación de la mayoría de los comerciantes, emprendedores y empresarios de ser proveedor de los mismos, pero el riesgo inminente de que los pagos tardan más de 3 meses y esto para una empresa pequeña y mediana puede ser realmente lapidante”, expuso.

Señaló que 4 o 5 meses de adeudo significan no contar con ese capital y estar pidiendo prestado para poder sobrellevar, incluso a veces con el riesgo de tal vez fiar un poco más para ver si con eso se recuperan.

“Ya es un vicio antiguo el que se tarden tanto los pagos, pero también es momento de que nosotros como gobierno tengamos la responsabilidad suficiente de que se use lo mínimo indispensable para así no dejar adeudos y no postergar, porque luego en las situaciones políticas los que salen perdiendo son los empresarios, llega un nuevo gobierno de otra filia política y hace que se desconozcan ciertos pagos, que haya dudas y que haya incertidumbre, lo cual es lo que truena a nuestros comerciantes”, finalizó la regidora.

