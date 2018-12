Provoca choque por pasarse el rojo

Un choque que dejó cuantiosos daños materiales se registró durante la tarde al oriente de la ciudad, luego que uno de los participantes no respetara el rojo que le marcaba el semáforo.

De este hecho se sabe que todo se registró en el cruce del bulevar Francisco Villa y la avenida Estroncio, donde participaron una camioneta Nissan, modelo 2018, y una motocicleta Italika, modelo 2017.

Es precisamente cuando el conductor de la pick up llamado Fernando, de 35 años, no respeta el rojo que le marcaba el semáforo, que provoca invadirle el carril de circulación a Andrés, de 23 años, mismo que no alcanzó a frenar para evitar el impacto de esta unidad.

Producto del golpe, el joven fue atendido en ese mismo sitio para después ser llevado a la clínica del IMSS en donde sería valorado, en tanto el presunto responsable del percance tuvo que ser presentado ante el agente del Ministerio Público en tanto se deslindan responsabilidades.