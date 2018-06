Provoca descomposición social que bebés sean abandonados: IMM

Patricia Alanís Quiñonez, titular del Instituto de la Mujer Municipal asegura que la descomposición social que se vive en estos tiempos, en los que se tiene un sinfín de información en la que no se sabe cuál es buena y mala, que marca conductas en las personas, así como el uso de drogas sintéticas que agrede a la juventud y a las mujeres, el cual ya cuenta con un porcentaje muy elevado, es la culpable de llevar a las personas a cometer actos que no tienen justificación, como lo es el abandono de un bebé, que ocurrió hace unos días en la capital.

Afirmo que es importante crear foros en los que de nueva cuenta se le dé informacion a las personas de recursos más vulnerables sobre la planificación familiar, y las responsabilidades que esta conlleva, así como insistir a los jóvenes en que la gestación de un ser humano debe ser algo que se realice con conciencia y sentido común “ellos tienen que estar preparados para afrontar la responsabilidad que es traer vida al mundo, no es un objeto del cual te puedas deshacer solo porque no lo quieres”, señaló Alanís Quiñónez.

De igual manera aclaró que actualmente el seguro popular se encarga de cubrir toda la etapa de gestación, así que a las mujeres que se encuentran embarazadas no les cuesta nada acudir y cuidarse tanto ellas como la vida del bebé, además de que al nacer tiene de manera inmediata el bebé la cobertura universal médica, la cual incluye las vacunas requeridas por los médicos, “no hay pretextos para no tener un embarazo bien cuidado, lamentablemente hay mujeres que están atrapadas en situaciones muy singulares, como el uso de drogas en el embarazo y que por lo tanto no tienen ese sentido de maternidad, o están quienes sufren de alguna violación y por el problema psicológico no cuidan la gestación”, comentó.

También dijo que, en la actualidad, más que nunca hay acceso a la informacion en los jóvenes, y que siempre se está atendiendo el uso de la tecnología, como lo es el celular, herramienta la cual puede ser utilizada para cosas buenas, como la búsqueda de informacion para la prevención de embarazos no deseados, foros, y conferencias que se pueden encontrar de manera gratuita en internet, la cual para ella es recurrir a estas herramientas para tener una sexualidad responsable.