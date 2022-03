Próxima semana comenzará regularización de “chocolatos”

En el transcurso de la semana entrante, iniciará un proceso de registro para la regularización de vehículos de procedencia extranjera en la entidad, pues los propietarios acudirán por cita y de manera personal a los módulos que se instalarán en puntos estratégicos del estado, informó el secretario general de Gobierno, Jorge Mojica, quien aclaró que el trámite será individual y tendrá un costo de 2,500 pesos, que no incluye las placas.

El funcionario manifestó que la próxima semana el gobernador del estado puntualizará cuál será el trámite que se realizará y el mecanismo final para regularizar los vehículos de procedencia extranjera, para recordar que no debe perderse de vista que este proceso no tiene un afán recaudatorio, sino de seguridad, pues recordó que se trata de unidades en las que no existe control, no se cuenta con un registro e incluso, se utilizaba para cometer algunos delitos, por lo cual ahora se busca que identificarlas plenamente.

Agregó que en lo relacionado con estos trámites se logró rebasar el problema de las aduanas, porque se determinó que será mediante registro electrónico como se podrán iniciar, además de que será de forma individual, pues el secretario dijo que no se aceptarán registros colectivos, por lo cual cada propietario tendrá que acudir al registro para identificarse en una dirección electrónica, donde le darán una cita de acuerdo al modelo del vehículo, en el lugar más cercano a donde resida.

“Será un módulo que tendrá Repuve en coordinación con el Gobierno del Estado, para el trámite del plaqueo, el costo del trámite será de 2,500 pesos y en el caso de las placas, se analiza la posibilidad de apoyar a los propietarios de los vehículos”, dijo textualmente el secretario, quien manifestó que en estos momentos se definió la ubicación de 4 módulos, aunque se abrirán otros tres más, para facilitar la afluencia de los dueños en las zonas con mayor concentración.

Recordó Mojica Vargas que se tiene una estimación de 150 mil vehículos a regularizar en la entidad, en módulos que se instalarán de manera inicial en Durango, Gómez Palacio, Guadalupe Victoria, Santiago Papasquiaro, aunque también se analizan otros municipios, donde los propietarios puedan acudir a realizar este trámite, sin que tengan que desplazarse hasta la capital del estado.

Finalmente, el secretario dijo que el registro de estas unidades para la regularización iniciará el próximo lunes, mientras que el gobernador del estado, José Aispuro Torres, dijo que será en los primeros días de abril cuando inicien estos trámites en los módulos que se instalarán en la entidad.

