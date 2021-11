Próxima semana iniciarán trabajos de la ciclovía

El director de Obras Públicas Municipales, Rodrigo Mijares Casavantes, informó que la próxima semana iniciarán los trabajos de 3 tramos de la ciclovía; uno desde el bulevar Domingo Arrieta a Dolores del Río, luego de Dolores del Río hasta la existente en Laureano Roncal y por último de Laureano Roncal hasta el bulevar Gómez Morín, mismo que se pretende se termine en alrededor de 90 días.

“El tema de la socialización ya ha sido agotado y ya se ha manejado en diferentes sectores de la sociedad, por lo que estamos listos para iniciar la semana que viene, que es cuando se iniciarán los trabajos de estas tres etapas de la red de ciclovías que están preparadas”, aseguró.

De la misma manera, explicó que esta ciclovía no estará afectando ningún cajón de estacionamiento, ya que está diseñada para abarcar espacios en donde el estacionamiento no estaba permitido o simplemente era imposible por la misma circulación, así como no se afectará la movilidad ni quitará espacios para carriles como se dijo por algunos regidores.

Asimismo, agregó que a diferencia de la ciclovía de Laureano Roncal, este proyecto no estará utilizando pintura, sino que estará señalizada con diferentes estrategias que protejan a los ciclistas, además de que contará con semáforos en los puntos más peligrosos.

Comentó que con esto se busca que el proyecto de la ciclovía de Laureano Roncal sea eficaz y eficiente para quienes la utilizan de manera habitual, donde los montos a invertir serían variantes y se darán a conocer una vez que el proyecto esté totalmente autorizado.

Para finalizar, manifestó que las calles no son solamente para los coches, sino que también deben estar diseñadas para los peatones, los ciclistas y todas las personas que cuentan con alguna movilidad diferente.

