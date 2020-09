Próximo año no habrá más impuestos: Aispuro

Se redistribuirán recursos para salud, educación y programas sociales

Por: Carolina Cupich

El gobernador José Rosas Aispuro Torres descartó que para el próximo año se vayan a incrementar más impuestos a los duranguenses, destacando que lo que sí se hará es una redistribución de recursos y atención a los temas de salud, educación y a los programas sociales dirigidos específicamente al área alimentaria.

Luego de que se diera a conocer la propuesta de distribución del paquete económico 2021 para Durango por parte del Gobierno Federal, donde se estima una reducción de cerca del 2 por ciento, siendo el área más afectada la de comunicaciones y transportes con una disminución de 554 millones de pesos, el gobernador dijo tener confianza en que los legisladores federales harán lo que les corresponde para defender y buscar un mayor presupuesto.

En este sentido se le cuestionó si en la propuesta estatal 2021 se harán modificaciones en el tema de la distribución de recursos, si se desaparecerían algunas direcciones o secretarías, o si se implementarán más impuestos, “quiero decir en primer lugar que no habrá más impuestos para el próximo año, esto independientemente de si se logra incrementar o no el presupuesto por parte de nuestros legisladores”.

Señaló que se estará prestando mayor atención a algunas áreas, como son las de salud, en donde aseguró que no solo se buscará mantener los números, sino que se fortalecerá lo que ya se tiene, todo con el objetivo de que la ciudadanía reciba atención de calidad y en espacios dignos.

Asimismo, dijo que la educación será otra de las áreas a las que se estarán abocando, ya que se analizará a detalle qué es lo que se requerirá para fortalecer y adecuar las instituciones educativas, para que estén listas en el momento en que se decida que los estudiantes deben regresar a tomar clases presenciales.

“Lamentablemente en estos momentos no tenemos las condiciones para que nuestros estudiantes regresen a las aulas, sin embargo no es razón para que nosotros dejemos de trabajar y buscar contar con mejores escuelas y espacios para que sigan desarrollándose, pero sobre todo que no esté en riesgo su salud”, señaló.

Por otro lado, manifestó que también los programas sociales que tienen que ver con la parte alimentaria serán sus ejes rectores para el siguiente año, manifestando que con la pandemia se pudo visualizar aún más cuáles son las necesidades básicas de la ciudadanía y las que deben ser atendidas sin ningún tipo de limitación.

Rosas Aispuro aseguró que hoy más que nunca se debe de luchar para atraer más inversión privada, indicando que Durango está considerada como una de las entidades que más posibilidades tienen de crecer en el 2021, esto en función de las condiciones y características que se guardan como la paz laboral, la seguridad pública que se ha mantenido y sobre todo por los proyectos que se están impulsando con los municipios, como son los fondos de infraestructura social y la inversión productiva que se logrará gracias a la autorización del crédito de los mil 760 millones de pesos que se hizo por parte del Congreso.

“Todo esto sumado a la inversión que vendrá en el presupuesto federal, sin duda hará que el estado tenga obra, inversión en los 39 municipios y estamos seguros que podremos lograr grandes cosas”, concluyó.

