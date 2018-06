Puertorriqueña entra en el “National Black Caucus of State Legislators”

San Juan, 5 jun (EFE).- La senadora del Distrito puertorriqueño de Carolina, Nayda Venegas, se convirtió oficialmente en la primera legisladora de la isla caribeña en entrar en el “National Black Caucus of State Legislators”.

El Capitolio, la sede del Legislativo en San Juan, informó hoy a través de un comunicado de que Venegas pasó además a convertirse en la presidenta del capítulo de Puerto Rico de la “National Association for the Advancement of Colored People (NAACP)”.

La propuesta, realizada el 18 de abril a iniciativa de Justin Roberts, miembro de la “National Black Caucus of State Legislators”, llegó a raíz del interés de la entidad de extender su acción al pueblo de Puerto Rico y al compromiso de la líder del Partido Nuevo Progresista (PNP) con la gente más necesitada.

“Pertenecer a la organización que busca la justicia social y las oportunidades para los negros nos llena de mucho orgullo. Pues, como puertorriqueña y como mujer negra, es algo histórico”, dijo la también presidenta de la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia.

“Nuestra entrada al organismo representa algo histórico, pues nos convierte en la primera legisladora puertorriqueña en pertenecer a la entidad estadounidense”, agregó, tras informar que el “National Black Caucus of State Legislators” es una organización muy poderosa a nivel político y social.

“Como presidenta de la NAACP voy a traer, próximamente, a los miembros de la organización para que visiten nuestra isla por primera vez. De esta manera, podemos comenzar a desarrollar, lo más pronto posible, proyectos de bienestar social e infraestructura en la isla”, adelantó Venegas, quien informó que la NAACP se fundó en el 1905.

La legisladora del PNP es además miembro del National Hispanic Caucus of State Legislators (NHCSL), donde es parte de las comisiones de Educación, Inmigración y Agricultura. EFE