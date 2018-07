Puig: “Ojalá pueda estar en el top-10 en los próximos dos años”

Barranquilla (Colombia), 25 jul (EFE).- La tenista puertorriqueña Mónica Puig, oro olímpico en Río 2016, afirmó hoy en Barranquilla que su sueño es ganar un Grand Slam y volver a darle “muchas medallas” a su país para mostrar al mundo que se están levantando tras el paso del huracán María.

Puig llegó a Barranquilla para competir en el tenis de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe.

“Cada partido va a ser un reto. Este torneo voy a tomarlo partido por partido, cada chica viene con el propósito de ganar el oro. Tengo que poner todo de mí. No me puedo adelantar si no he jugado el primer partido”, expresó en rueda de prensa concedida en el Centro de Eventos Puerta de Oro.

La puertorriqueña de 24 años añadió que la prioridad en su calendario eran estos juegos regionales: “Yo doy lo que sea para Puerto Rico, hemos pasado un año muy difícil con el tema del huracán. Nuestro objetivo es enseñar que Puerto Rico está luchando y se está levantando. Mi prioridad eran estos Juegos y mostrar al mundo que nos estamos levantando”.

Reconoció que ganar el oro olímpico en Río de Janeiro le cambió la vida porque fue “algo inesperado” para ella y para su familia.

“Así como para Puerto Rico, fue un momento inolvidable”, agregó.

Sobre el Parque de Raquetas de Barranquilla, que acogerá el torneo de tenis desde este viernes, dijo que le pareció “muy lindo”.

“Entrené hoy en el estadio. Es muy lindo, la cancha es bastante abierta, normalmente son más cerrados. Batir un récord (tres oros en el tenis de estas justas) sería bastante chévere. Y las colombianas pueden aprovechar jugar como locales”.

Y sobre su meta más próxima, Puig admitió que anhela “estar en el top-10 en los próximos dos años”.

“Los últimos dos años han sido muy difíciles para mí, bregando contra las lesiones. Ahora ya puedo decir que estoy sana pero trato de disfrutar cada momento como deportista profesional”, aseguró. EFE