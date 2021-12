Putin quiere “inmediatas” garantías seguridad para rebajar tensión en Ucrania

Moscú, 23 dic (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, exigió este jueves “inmediatas” garantías de seguridad a Estados Unidos y a la OTAN con el fin de rebajar la tensión con Ucrania, a la que acusó de preparar una nueva ofensiva contra el Donbás.

“¿Y ustedes me exigen a mí alguna garantía? Son ustedes quienes deben darnos garantías. Ustedes, inmediatamente, ahora. Y no empantanarlas (las negociaciones) durante décadas”, dijo Putin durante su multitudinaria conferencia de prensa anual.

Putin adelantó que las negociaciones con Occidente comenzarán en enero de 2022 en Ginebra, ciudad donde ya tuvo lugar a mediados de año la cumbre con el presidente de EEUU, Joe Biden.

CRISIS DEL CARIBE EN EUROPA

En respuesta a la pregunta de una periodista occidental sobre una posible invasión rusa de Ucrania, Putin subrayó que “Rusia no amenaza a nadie” y que es EEUU quien ha desplegado misiles cerca de la frontera rusa, como la URSS hiciera con Cuba en 1962.

“¿Acaso hemos puesto nosotros misiles cerca de la frontera de EEUU? ¡No! Es EEUU quien ha venido a nuestra casa con sus misiles, y ya están en el umbral”, aseguró.

Putin se preguntó: “¿Cómo reaccionarían los estadounidenses si de repente desplegáramos nuestros misiles en la frontera entre Canadá y EEUU o en la frontera entre México y EEUU?”.

Y recordó que, mientras Washington siempre recuerda que Rusia se anexionó Crimea en 2014, EEUU y México también han tenido sus “contenciosos territoriales”.

“¿A quién pertenecía Texas? ¿Y California? ¿Se han olvidado?”, dijo y recordó que Ucrania también fue creada por Vladímir Lenin cuando éste fundó la URSS en 1922, aunque en dicho territorio vivían entonces muchos rusos.

OFENSIVA UCRANIANA EN EL DONBÁS

Putin, quien recordó que el “agravamiento” de las relaciones con Ucrania no estalló este año con la concentración de tropas rusas en la frontera, sino en 2014 con la revolución del Euromaidán, que él llamó golpe de Estado, subrayó que es Kiev el único responsable de la actual tensión.

“Ahora hablan de guerra, guerra, guerra. Da la impresión que puede ser que se esté preparando una tercera ofensiva militar (contra el Donbás)”, señaló.

Denunció también que Occidente está creando en el país vecino una “AntiRusia” con el “permanente suministro de armamento y el lavado de cerebro de la población”.

“Y después con el paraguas de esos nuevos sistemas de armamento empujar a los radicales a solucionar los problemas en el Donbás por la vía militar”, afirmó.

Putin subrayó que Moscú está dispuesto a mantener unas buenas relaciones de vecindad con Ucrania “a cualquier precio”, pero que a día de hoy esto es “prácticamente imposible”.

LA TRAICIÓN DE LA OTAN

Recordó que para el Kremlin el ingreso de Ucrania en la OTAN es “inadmisible”, ya que significaría el emplazamiento de armamento ofensivo en el país vecino.

“A veces parece que vivimos en mundos diferentes”, lamentó y agregó que la propuesta rusa de garantías de seguridad -que incluye la renuncia a la OTAN a toda actividad militar en Europa Oriental, el Cáucaso y Asia Central, o la retirada de la armas nucleares de EEUU en Europa- no son algo “extraño”.

Putin subrayó que las próximas acciones de Rusia dependerán de las garantías que reciba de Occidente, al que acusó de engañar a Moscú al aceptar en su seno a varios países de Europa Oriental y del antiguo espacio postsoviético, pese a que prometió que nunca lo haría.

“Nosotros les dijimos: no lo hagan. Ustedes nos prometieron que no lo harían. Y nos dijeron: ¿dónde está escrito? No, entonces, ¡váyanse con viento fresco! Sus preocupaciones nos importan un pepino. Y así año tras año (…) Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco olas de ampliación de la OTAN”, dijo, sobre la entrada de las tres repúblicas bálticas y otros países como Polonia o Rumanía.

A su vez, destacó que la reacción de Occidente a las propuestas rusas ha sido hasta ahora “positiva”.

“La pelota está en su campo. Ellos deben respondernos. Los estadounidenses dicen que está dispuestos a iniciar esa discusión, esas negociaciones, a principios de año en Ginebra. Los representantes de ambas partes ya han sido designados”, apuntó.

PASAR PÁGINA CON NAVALNI

Con respecto a la represión de la oposición rusa, llamó a “pasar página” en el caso del envenenamiento del líder opositor, Alexéi Navalni, por falta de pruebas.

“Hemos enviado varias solicitudes de parte de la Fiscalía rusa para que nos entreguen materiales que confirmen el hecho del envenenamiento. Y nada. No hay ni un solo material”, dijo.

Por eso, según Putin, ha llegado el momento de “no hablar de ello” y “pasar página” sobre el asunto de Navalni, que fue envenenado en 2020, encarcelado a su vuelta a Rusia en enero y condenado a dos años y medio de cárcel.EFE