Putin se abstiene de criticar a Trump por abandonar el acuerdo de París

San Petersburgo (Rusia), 2 jun (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, se abstuvo hoy de criticar a su colega de EEUU, Donald Trump, por abandonar el Acuerdo de París contra el cambio climático.

“Yo no juzgaría a Trump, porque fue el presidente (Barack) Obama quien tomó esas decisiones. Quizás el actual presidente considera que éstas no están debidamente pensadas. Tal vez piensa que no existen los recursos necesarios”, dijo Putin durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

Putin admitió que EEUU podría haber optado por modificar sus obligaciones sin salirse del tratado, ya que este documento es “un acuerdo marco”.EFE