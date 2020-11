Quartararo dice que está “motivado” y “con mucha confianza”

Madrid, 5 nov (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) dijo este jueves que afronta “motivado” y con “mucha confianza” el Gran Premio de Europa de MotoGP que se disputará este fin de semana en el circuito Ricardo Tormo de Cheste (Valencia).

“Es un circuito que me va mucho y en el que el año pasado ya protagonicé una carrera muy buena, así que estoy muy motivado, con mentalidad abierta y confianza a pesar de los problemas anteriores”, afirmó.

“Ha sido difícil ‘hacer reset’ mental cuando tienes dos carreras en el mismo circuito y en lugar de avanzar retrocedes, mientras que tu compañero de equipo hace una de las mejores carreras de la temporada y es difícil entenderlo cuando estás ahí, pero me estoy ‘reiniciando’ y todo va bien”, señaló el piloto francés.

“La mayor parte de la temporada he liderado el campeonato y no creí que no sentía ninguna presión, pero ahora que voy segundo sí que veo que tenía algo de presión, pero me siento mejor; con mucha confianza y aunque hay muchos rivales, entre todos no hemos conseguido demasiados puntos en todas estas carreras, habrá que mantenerse centrado sin pensar en otra cosa para abordar esta pelea final por el campeonato”, dijo Quartararo.

En lo que a sus rivales se refiere, aseguró: “Franco (Morbidelli) en la última carrera ha ido muy fuerte, pero no creo que sea el piloto principal a batir, ya que éste es el que está delante y yo estoy a 14 puntos”.

En el Ricardo Tormo se ha sabido que el fabricante japonés estaba bajo investigación por los problemas con los motores de sus motos en Jerez, en las dos primeras carreras de la temporada, pero Fabio Quartararo no quiso entrar en polémica y señaló que “es una pregunta que hay que hacer a Yamaha”. “Yo no tengo nada que aportar por mi parte”, apostilló.

El piloto francés manifestó que espera que “la carrera sea en seco, ya que la experiencia en mojado no fue muy buena en anteriores ocasiones”.

“Por nuestra parte apostaremos por nuestro rendimiento en la clasificación para estar en la primera línea de salida, pues en carrera parece que ellos tienen algo más -las Suzuki-, así que aquí la consistencia de los neumáticos con respecto a anteriores años es mejor y espero que no sean mucho más rápidos que nosotros”, comentó.

“Cuando alguien dice que no siente presión puedes estar diciendo que la siente menos de lo normal, porque si no la tienes no estás compitiendo; por eso algo tienes que tener y siempre tienes que sentir algún tipo de presión para hacer una buena carrera, tener esa presión es positivo, sobre todo cuando te acercas al final de la temporada y la sientes más, pero creo que es algo que es positivo”, explicó.

La Asociación de Equipos de Compertición (IRTA, por sus siglas en inglés) ha recomendado que los pilotos permanezcan en Valencia estas dos semanas, pero Fabio Quartararo ha confirmado que tras la primera carrera se irá “a casa conduciendo, que es la forma más segura de no estar con nadie en riesgo”.

“Llegaré allí por la noche y creo que eso es lo más seguro y limpio. No es fácil, pero tenemos que conseguir ser muy cuidadosos hasta Portimao”, afirmó. EFE