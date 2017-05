Que cierre de mina sea conforme a la ley: Sindicato

Trabajadores sindicalizados de la Mina Cerro del Mercado dieron a conocer su opinión respecto al comunicado que hizo el grupo Altos Hornos de México, donde se informa el cierre de esta unidad por las diversas problemáticas que ha presentado, a lo cual los mineros expresaron no estar en contra de esta determinación si se da conforme a la ley, pero son optimistas de poder llegar a un acuerdo.

Para que se lleve a cabo el cierre de la mina el Sindicato pide que la empresa demuestre todo lo que precisó en el comunicado, “¿por qué va a cerrar?, si aún sigue generando riqueza y están estafando a los trabajadores”, aseguran no están en contra de que eso suceda, pero no es tan fácil, pues aún se tiene que ir a junta, hacer todo un proceso y respetar la ley para los trabajadores.

Sergio Beltrán, secretario de Actas del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Minero, indicó que el anuncio del cierre de la minera es una manera de represión para que se dobleguen, cosa que no van a hacer, tal y como ya pasó en las otras 11 unidades, pues solo la de la entidad se mantiene en paro y no ha aceptado el préstamo que les ofrecen, no quieren se les acumule la deuda con la empresa.

Comentó que lo único que se está pidiendo es que la empresa transparente lo que se generó de utilidades, ya que por ley el 10 por ciento corresponde a los trabajadores, según lo que reportó AHMSA a la Bolsa Mexicana de Valores corresponderían 44 mil pesos aproximadamente para 9 mil trabajadores.

Los mineros aseguran hay manipulación en el pago de la participación de utilidades para los trabajadores, aunado a ello se tienen violaciones al contrato colectivo del trabajo, deficiencia, atraso, mala planeación y equipo en mal estado, dicen son 10 años laborando en pésimas condiciones y llevan un año sin jefe de Prestaciones Laborales.

Exigen mejores condiciones de trabajo pues la productividad se cumple, pusieron el ejemplo de los camioneros, quienes no cuentan con aire acondicionado en los vehículos y deben viajar hasta por 8 horas en este clima, pero tampoco pueden bajar los vidrios por la tierra que va levantando el propio camino y existen algunas unidades sin frenos, lo que ya ha provocado volcaduras, afortunadamente sin lesiones graves.

En caso de llegar a alguna negociación y que sigan adelante las actividades de la minera, precisaron que están dispuestos a seguir, siempre y cuando se cumpla con el equipo adecuado, así como se cuente con mejores medidas de seguridad.

Los mineros van a seguir adelante con el paro, pues dijeron tener derecho a realizar una huelga, pero se sienten solos ante lo que está pasando, por el momento para poder llevar algo a sus hogares dicen se cuenta con un Fondo de Resistencia y se están consiguiendo despensas para sus compañeros.

Cabe destacar que la empresa no ha reportado su baja ante el IMSS, ni se ha acercado a la dependencia a realizar alguna consulta sobre su situación, realizándose este trámite se fija un plazo de 56 días para la conservación de los derechos de los trabajadores.