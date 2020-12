Que multas por alcohol sean para comprar cubrebocas: Ochoa

Ante la necesidad de reforzar las acciones para prevenir contagios de Covid 19 es necesario que se reforme la ley, para que las multas que se aplican por el consumo de bebidas alcohólicas en la entidad se destinen en su totalidad o su mayor parte a la compra de cubrebocas, para llevarlo a la gente que no tienen recursos para comprar uno y atender esta medida de prevención, señaló el diputado José Antonio Ochoa.

El legislador manifestó que el grupo parlamentario del PAN presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reformas a la Ley de Control de Bebidas con Contenido Alcohólico en el Estado, a través de la cual se propone que las multas que se apliquen por no respetar las disposiciones vigentes, se destinen para la compra de cubrebocas.

Puntualizó que el uso de cubrebocas, aunque el presidente de la República se niega a reconocerlo, ha demostrado tener una eficacia para evitar la contaminación por el virus, para impedir que se incrementen los contagios por Covid-19, por lo cual consideró que se necesitan más recursos para la compra de estas mascarillas y destinarlas a las clases más vulnerables, “a la gente que no es que no quiera usarlos, es que no tiene con qué comprarlos”, dijo textualmente el diputado Ochoa.

Manifestó que se trata de una medida que debe ir aparejada por una culturización, una educación para el uso del cubrebocas, pues desafortunadamente hay personas que se niegan a usarlo, porque hay autoridades irresponsables que aún dudan que se haya convertido en un artículo de primera necesidad que llegó para quedarse durante muchos años.

Es por esta razón, agregó el diputado, que ante la importancia de que se cumpla con la disposición con respecto al uso de cubrebocas, de que se eduque y sensibilice a las clases más necesitadas sobre la importancia de esta medida y también, que el estado sea subsidiario con el pueblo, al apoyar a quienes tienen mayor necesidad para que puedan cumplir esta disposición.

Finalmente, insistió en la importancia de que la gente “comprendamos, seamos responsables de que al cuidarnos nosotros, vamos a cuidar a la sociedad para que use cubrebocas, gel, evitar lugares de alta concentración, acciones que nos ayudarán a cuidarnos y a que haya menos casos de COVID, además de apoyar al sector salud que trabaja horas extras, para que puedan atender a los pacientes de manera más eficiente”.

