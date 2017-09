Que partidos no lucren con la desgracia: CANIRAC

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, Alejandro de la Peña López, consideró que los partidos políticos se están aprovechando del momento que sufre el país para hacer campañas adelantadas, pues en la pelea por ver quien dona más dinero por el sismo se pretende engañar a los ciudadanos.

El líder empresarial manifestó que decir que donarán todas sus prerrogativas es mentir, pues además de que no es posible por ley no pueden presumir con dinero del pueblo un mérito supuestamente propio; “lo correcto sería que fuera el 50 o 70 por ciento, pero que fuera decreto de ley. Y no solo eso, que se tomen otras medidas de austeridad como la eliminación de diputados plurinominales”.

De la Peña López puntualizó que es vergonzoso que después de una tragedia como la ocurrida el pasado 19 de septiembre los políticos todavía pretendan ‘traer agua a su molino’ a costa del erario público; “la declaración de los diputados del PRI de donar 10 mil pesos es una burla. Que no pretendan engañar al pueblo, deben estar conscientes que va en juego su propia credibilidad”, aseveró.