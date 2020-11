¿Qué pasa con Carolina del Norte? El estado olvidado en medio del conteo

Washington, 6 nov (EFE).- La atención mediática del conteo electoral en EE.UU. se está centrando estos días en los estados clave de Nevada, Arizona, Pensilvania y Georgia, donde el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, mantiene un ventaja muy ajustada, pero poco se está hablando de Carolina del Norte, donde el presidente Donald Trump va por delante en el escrutinio.

Las cifras del escrutinio en ese estado son muy cerradas, con el 97 % de los sufragios contabilizados Trump está al frente con el 50 % de los votos frente a un 48,6 % de Biden.

Ahora la atención está muy enfocada en Arizona, Nevada, Georgia y Pensilvania, especialmente en esta última por sus codiciados veinte delegados en el colegio electoral, que darían la victoria automáticamente a Biden, pero antes de los comicios del martes la victoria de Trump en Carolina del Norte se veía crucial de cara a su reelección.

Actualmente el presidente aventaja al demócrata en Carolina del Norte por 76.000 sufragios, o lo que es lo mismo 1,4 puntos porcentuales.

Sin embargo, los resultados no se conocerán hasta bien entrado este mes, dado que las juntas electorales de cada condado no se reunirán hasta el 13 de noviembre para tomar en cuenta los votos enviados por correo postal que lleguen hasta el día 12 y que tengan el matasellos del 3 de noviembre, día de los comicios, o una fecha anterior.

La Junta Electoral Estatal no se reunirá hasta el 24 de noviembre para ofrecer resultados.

Esto se debe a que hay un máximo de 171.666 sufragios que todavía no han sido contabilizados: 99.000 electores solicitaron papeletas para votar por correo que todavía no han sido devueltas o aceptadas, y a esto se suman 31.900 votos postales que han llegado en los últimos días a las juntas de los condados que no han sido aprobados oficialmente.

Por último, 40.766 sufragios “provisionales”, es decir, de personas que acudieron a votar presencialmente la jornada electoral sin documentación, y que deberían presentar sus documentos en los próximos días para que se valide su sufragio.

Tres días después de la jornada electoral del martes, las opciones del presidente Trump para asegurarse un segundo mandato se están desvaneciendo y ha optado por los tribunales para pelear la Casa Blanca.

El líder republicano cuenta con 214 delegados en el Colegio Electoral de los 270 que necesita para ganar las elecciones.

Biden acumula 264 delegados si se toma en cuenta Arizona o 253 si no se le suma este estado, que la noche electoral del martes le adjudicaron las proyecciones de medios de Fox News o la Agencia AP, aunque otros lo consideran precipitado. EFE

