Que pasó en El Escuadrón

Daniela Tinoco y Daniel Gómez en esta emisión contaron con la presencia de la directora general de El Bebeleche, Liliana Valles Gorjón, y la Lic. Vanesa Santana, quienes vinieron a platicar sobre las salas y exhibiciones así como su Campamento de Primavera el cual se está llevando a cabo en las instalaciones del museo en estos días.

Durante la entrevista nos platicaron por qué Bebeleche es la mejor opción para pasar un buen rato en familia ya que ahí tanto los papás como los pequeños se divertirán; en esta ocasión cuentan con la sala temporal de “Ingenius”, sala interactiva donde podrás armar lo que se te ocurra con las piezas de “Lego”, en donde también los adultos se divertirán.

Además nos platicaron de las demás salas con las que cuentan para que los pequeñitos se diviertan ya que este museo está pensado en ellos, para que aprendan de una manera muy divertida.

Recuerda no dejar a tus pequeñitos aburridos en casa, mejor llévalos a que pasar un buen rato al Museo Bebeleche, y que en esta última semana de vacaciones disfruten de este Campamento de Primavera.

Si te interesa visitarlos los costos de entrada son de 40 pesos niños y adultos y si quieres entrar a la sala temporal tiene un costo de 80 pesos, qué esperas ve y disfruta de estos últimos días de vacaciones en familia.

Además puedes presentar tu boleto del turibús y podrás obtener un precio preferencial en el acceso al museo Bebeleche, con su programa denominado Conoce Nuestros Museos, el cual sale todos los días a las 12:30 pm del módulo de promoción turística, el cual está ubicado frente a Catedral, recuerda que en estos días de vacaciones Bebeleche abre sus puertas de 11:00 am a 7:00 pm.

Visítalos y vive la gran experiencia, sus instalaciones están ubicados en Blvd. Armando del Castillo Franco y entérate de sus promociones en su Facebook, los encuentras como “Museo Bebeleche” y para mayores informes puedes marcar al teléfono (618 827 2525).

El programa continuó con la presencia del segundo invitado de la tarde, Mario Enrique Violante Cejas, quien nos platicó sobre el magno evento “Auto Fest 2017”, el cual está organizado por los clubs de carros Pinturines, Tuning Customs y Racing Revolution, el cual se llevará a cabo el día 30 de abril a las 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Dicho evento se realizará en la nueva vialidad del Ferrocarril y contarán con muchas sorpresas para toda la familia como juegos mecánicos, inflables y ponys para los más pequeños de la casa, así como puestos de comida, entre otras cosas, y por primera vez en un evento de esta magnitud se contará con la participación de Martín Vaca, del programa “Mecánicos” del canal Discovery Channel, el cual estará premiando y haciendo entrega de un premio especial a los 15 mejores vehículos.

Costos de SPL $250, concurso $250 y exhibición $150, para mayores informes búscalos en las redes sociales como “Auto Fest 2017”, y recuerda que este evento es de calidad por su gran aceptación.

Posteriormente tocó el turno de la sección de cine donde Daniela presentó las películas que están en cartelera y no te puedes perder, además los espectáculos no pudieron faltar; antes de finalizar el programa los conductores hicieron una cordial invitación a que no te puedes perder el próximo programa ya que se llevará a cabo el especial del Día del Niño donde contarán con muchas sorpresas.

