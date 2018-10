Que se investigue negligencia en el Pueblito: Sandra Amaya

Diputada encabeza demanda de ciudadanos

Basta de autoridades que solo van a cobrar

Que se investigue la negligencia que se provocó en el Pueblito y en las zonas aledañas al río Tunal, lo cual fue lamentable, ya que se afectó el patrimonio de las familias, resultado de la falta de coordinación entre las autoridades, planteó la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sandra Amaya Rosales.

“No fue la fuerza del huracán “Willa”, fue la negligencia de las autoridades, que se responda por esta situación que se generó”, consideró al encabezar y hacer suya la demanda de los habitantes de esta región la capital que se vieron afectados.

Por ello, solicitó se haga un esquema de ayuda para las familias que se están quedando sin nada y se realice una extensa investigación para ver si hubo negligencia por parte de alguna autoridad.

“Los vecinos del pueblito nos comentan que no les avisaron que se iban abrir las compuertas de la presa Guadalupe Victoria, aun sabiendo que venía un huracán tan fuerte, por lo alguien no hizo buen su chamba y no aviso, haciendo las cosas al arrebato”, informó ante los medios de comunicación.

Amaya Rosales, reconoció que las autoridades están acostumbradas a la reacción y no a la prevención, por lo que esta postura debe cambiar y las autoridades se pongan de acuerdo, por lo que se tiene que investigar esta situación, lo bueno es que no hubo pérdidas humanas.

“Tenemos que responder a la familia que batallan tanto por tener su casa, su patrimonio y que de un momento a otro se quedan sin nada, basta de autoridades incompetentes, porque fue negligencia, basta de autoridades que solo cobran, una vez más falló la coordinación de las autoridades locales, municipales y federales”, sentenció.

En este sentido, informó que como representantes populares están acudiendo a los lugares que se vieron afectados por el huracán “Willa”, para ver que necesitan, pero más que nada la autoridad competente son las que deben resolver esta situación.

“Cuando se tuvo la reunión y se sabía que el huracán iba a llegar, no se tomaron las medidas necesarias, por lo que las compuertas no se debieron abrir solo unas horas antes en la madrugada”, puntualizó la representante popular.