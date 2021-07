Qué se podrá hacer y qué no con la despenalización del uso lúdico de la marihuana

Tras aprobación de la SCJN de uso de la marihuana estos son los lineamientos

Después de la discusión de los ministros en el pleno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México despenalizó el uso lúdico de la marihuana. La votación quedó de la siguiente manera, 3 votos en contra y 8 votos a favor con los cuales se anularán cinco artículos de la Ley General de Salud. Norma que está establecida en la Constitución mexicana y cuyos artículos impiden el consumo recreativo de la planta.

Los ministros a favor de la declaratoria fueron la ministra Norma Lucía Piña Hernández a cargo del proyecto de legalización de la marihuana, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez. Asimismo, Alfredo Gutiérrez, Juan Luis González Alcántara, Fernando Franco, Arturo Zaldívar y Luis María Aguilar votaron a favor. Mientras que los ministros Alberto Pérez Dayan, Jorge Mario Pardo y Yasmín Esquivel Mossa votaron en contra.

Ante el hecho, Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN mencionó en la sesión virtual lo siguiente: “La Suprema Corte consolida el derecho al libre desarrollo de la personalidad para el uso lúdico recreativo de la marihuana. Y se confirma los instrumentos que la Constitución tiene para la defensa de los derechos son efectivos…”.

Sin embargo, esto no significa el mercado de cannabis ya es legal y existen diversas reglas que los consumidores deberán cumplir. La ministra Norma Piña, explicó en una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, quienes quieran consumir marihuana deberán solicitar un permiso ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el que será como una licencia para conducir.

De acuerdo a lo mencionado por la ministra Piña, dicho permiso autoriza fumar en la calle, no obstante especifica que no se puede hacer cuando se afecten a terceros o haya menores de edad. Y agregó: “Este derecho en ningún caso puede afectar a terceros y no puede ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hubieran dado su autorización; tampoco pueden conducir vehículos”.

Conforme a lo explicado por la ministra, a partir del lunes 5 de julio las personas que lo deseen ya podrán solicitar a la Cofepris la autorización para consumir marihuana libremente. Y añadió que tanto la Cofepris como la Secretaría de Salud emitirán los lineamientos a seguir para el consumo de esta droga.

La despenalización de la SCJN en México del uso recreativo de la marihuana es un hecho que se podría considerar de suma importancia. Porque este será el primer paso para el país para comenzar a regular y controlar el mercado de dicha droga. Acto que otorgará a los ciudadanos mexicanos más seguridad frente a problemas de violencia por venta ilegal de drogas relacionados con el narcotráfico.