Queiroz: “Irán no tiene superhombres como España”

Kazán (Rusia), 19 jun (EFE).- El portugués Carlos Queiroz, seleccionador de Irán, elogió este martes a España, su rival este miércoles en la segunda jornada del Grupo B, y aseguró que aunque su equipo “no tiene superhombres” como el conjunto de Fernando Hierro, sí tiene “una rara capacidad de sacrificio y de trabajo”.

“Para Irán estar aquí es un privilegio, un auténtico honor. Enfrentarnos con España, uno de los más serios candidatos a ganar el Mundial de Rusia, es una oportunidad única. Mi equipo está con mucho entusiasmo y contento con la oportunidad de verse las caras ante esta selección”, dijo Queiroz en el Kazán Arena a una pregunta de EFE.

“Tenemos la responsabilidad de pelear; por la honestidad, la dignidad y la integridad del fútbol y de los aficionados iraníes. La obligación de Irán es intentar hacerle partido a España, un equipo con un estilo muy difícil al que hacer frente. Hemos de jugar con actitud positiva y tener esperanzas de ganar el partido”, añadió el técnico luso.

En la rueda de prensa previa al duelo, que se disputará en el imponente Kazán Arena, Queiroz apeló a la “capacidad de sacrificio, de trabajo y de concentración” de los persas y aseguró que su equipo “se crece” ante las adversidades.

“No tenemos superhombres como tiene España, pero sí una rara capacidad de sacrificio, de trabajo y de concentración. Cuantas más dificultades tenemos, salimos con más ganas al campo. Afrontaremos el duelo con actitud de querer ganar. Hay una cosa que tenemos clara: el rendimiento del partido anterior no cuenta, pero la reputación de España tampoco. Esto hay que jugarlo”, declaró.

“No venimos esperando algo sencillo, sino buscando mejorar. Al enfrentarnos con España vamos a mejorar; seremos mejores después del partido”, subrayó el técnico.

Irán llega a la segunda jornada de la Copa del Mundo de Rusia 2018 en primera posición del Grupo B, después de derrotar ‘in extremis’ a Marruecos por 1-0 y del empate 3-3 entre España y Portugal.

“Ojalá existiera una fórmula mágica para parar a España…pero no existe. No podemos centrarnos en lo que harán ellos; nosotros no enfocamos así nuestros partidos. En el fútbol cada encuentro es diferente, es casi como una lotería: uno puede ganar al mejor equipo del mundo si tiene un buen día”, dijo.

“Tenemos respeto y admiramos al equipo de España, pero no tenemos nada que perder. La responsabilidad es enteramente de ellos; son el favorito, tiene grandes a jugadores y lo ha ganado todo a nivel europeo y mundial. España podrá controlar el partido desde el punto de vista técnico, pero no podrá controlar nuestras ideas, nuestra actitud, ni nuestra voluntad de pelear. Debemos intentar pelear el partido…y luego que decidan los dioses del fútbol”, apuntó Queiroz.

“Como dije antes: no tenemos superhombres como tiene España, pero juntos podemos hacer cosas realmente importantes”, concluyó el portugués. EFE