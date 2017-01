Quejas ante CEDH no se toman en cuenta

Julieta Hernández Camargo, dirigente de la Asociación “Sí Hay Mujeres en Durango”, expresó que se han llevado quejas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y se tienen otras por tramitar, pero no se les da seguimiento.

Ante ello demandó que la persona que esté al frente de este organismo debe ser un defensor de los derechos humanos, que se haya distinguido en esa actividad, que conozca los derechos y que no tenga compromiso con ningún partido, por lo que hace un llamado al gobernador para que tome en cuenta a un comisionado que esté de acuerdo al perfil.

“Cuando hay una imposición o que es nombrado en negociaciones políticas no va a funcionar, el señor que encabeza la Comisión actualmente no tenía ningún antecedente en luchar por los derechos humanos, pero no se debe proteger intereses del gobierno, hemos llevado varias quejas y nada funciona, nada responde, la CEDH no funciona”, comentó.

Señaló que las quejas de por sí no tienen respaldo legal, “pero se les debe dar seguimiento y al menos se espera que se avergüencen cuando son señalados, por incurrir en la violación de derechos humanos”.

“La persona a cargo de la CEDH debe manifestar que le interesa el proteger los derechos humanos y buscar que no sean violentados esos derechos, en el caso de la mujer existe una gran violación a los derechos reproductivos”, consideró.

“Hay casos que se presentan y nosotros tomamos conocimiento, como una menor que es molestada en la escuela por su maestro, su mamá fue a la Secretaría de Educación y solo le dijeron que su maestro está mal, pero si está mal pues que se retire”, agregó.

Hernández Camargo manifestó “nosotros hacemos el acompañamiento legal a las mujeres que son maltratadas y violentadas, próximamente como parte de la organización se planea entregar un libro a todas las féminas, que incluirá leyes y derechos para la mujer, que además se traducirá al tepehuano y que se publicará en todas las redes sociales”.

“Me molesta la desigualdad en la aplicación de la ley, en el caso de las mujeres ocurren muchas cosas que no se respetan”, finalizó.