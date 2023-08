“Quemarán” a vivales de la construcción en Durango…

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

Una de las principales problemáticas que atraviesa el municipio de Durango, en materia de vivienda, es el incumplimiento y el trabajar fuera de las normas legales, de parte de los desarrolladores de vivienda, mismos que es común verlos construyendo viviendas, de interés social, en cualquier parte de la ciudad, es decir, sin importar si esos terrenos, cuentan con los servicios públicos requeridos, como agua, alumbrado público o drenaje, por lo que con total impunidad, heredan esa problemática a la autoridad municipal, la cual tiene que cargar con esa irresponsabilidad, pero los que realmente hacen verdaderos via crucis, son los hombres y mujeres que compraron esas viviendas, creyendo todo lo que el constructor les dijo, un fraude más común de lo que se piensa en Durango.

Por lo anterior, es de llamar la atención, lo que dijo el sábado en una entrevista radiofónica, el regidor Toño Morales, mismo que aseguró que la fracción de regidores del PRI en el cabildo de Durango, estaban valorando lanzar una campaña de “tendederos” en contra de aquellos fraccionadores incumplidos y abusones, buscando con ello que las personas afectadas, puedan denunciar, a través de los mismos, los abusos de los que han sido objeto de parte de ingenieros y arquitectos que a manera de negocio, construyen casas a granel, sin responsabilizarse de las mismas, incluso hay casos en los que las casas, ya fueron adquiridas y cuyos dueños, aún no han podido escriturar, no quedándoles mas remedio que recurrir a la autoridad correspondiente para que su situación se regularice, algo que debería ser innecesario, si los multicitados cumplieran con lo que les corresponde.

Ni duda cabe que será muy interesante lo que la autoridad municipal pudiera hacer al respecto, pues es innegable que los desarrolladores de vivienda están obligados a entregar al municipio sus fraccionamientos terminados, para lo cual, deben cubrir diferentes requerimientos, lo que no todos quieren hacer, pues a la mayoría les cuesta dinero esos trámites y no quieren hacerse responsables de los mismos, por lo que les es más fácil, ya no responderles el teléfono a las personas afectadas o hacerse de oídos sordos antes las omisiones cometidas, por lo que no sería mala idea, de que a partir de estos antecedentes, ahora se les obligue, antes de terminar sus desarrollos de vivienda, que cumplan con todos los requerimientos ante la autoridad municipal, caso contrario, no podrán seguir con su proyecto.

Por todo lo anterior, será importante ver lo que deja ese ejercicio de los “tendederos” en contra de personajes dentro de ese sector, muy conocidos en Durango, pues ahí seguramente las manifestaciones de repudio, no se harán esperar, en contra de quienes le vieron la cara a hombres y mujeres, bien intencionados y que confiaron en ellos al comprar las viviendas referidas, muchas de las cuales, o no cuentan con alumbrado público, el pavimento es deficiente, tienen graves problemas de drenaje o hasta vicios ocultos dentro de las propias casas, algo de lo que esos desarrolladores de vivienda ya no se quieren responsabilizar, ya se verá si con el “quemón” al que serán sometidos, cambian de opinión o se someten al escarnio público por su mal actuar, algo que repercutiera, irremediablemente, en sus próximos proyectos de vivienda.

Al tiempo…

