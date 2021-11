Quien gaste más agua pagará más: AMD

El director de Aguas del Municipio, Rodolfo Corrujedo Carrillo, manifestó que se tiene la propuesta dentro de la Ley de Ingresos para el próximo año, que quienes más agua consuman más tengan que pagar, siendo un aumento del 5 al 7 por ciento, ya que con las antiguas reglas se estaba casi regalando a quienes más consumían el líquido vital.

“La idea es debido a que, en primer lugar, nos estamos quedando sin agua, ya no tenemos la misma cantidad que hace años, además de que tenemos una veda en Durango y no se pueden perforar más pozos por esta situación, hace años que el Ojo de Agua del Obispo no está relleno de forma natural, sino que se tiene que utilizar agua de otros lados y así ha sucedido con diferentes cuerpos de agua, esto ha sucedido en gran medida a que no hemos valorado el líquido y pensamos que debe ser gratis, costumbres arraigadas en Durango que no existen en ninguna parte del país y ya nos está llegando el futuro”, manifestó.

Externó que esta nueva propuesta ataca esta situación, a pesar de que no es una propuesta recaudatoria ya que más del 70 por ciento de los usuarios, de acuerdo a sus consumos actuales, permanecerían en las mismas condiciones como están ahorita, con la misma especificación en la que se cobra hasta este momento, pero el aumento será para los demás, ya que el cobro estará en función de quien más consume.

Explicó que este aumento será para quienes consumen más de 10 metros cúbicos de agua, que equivalen a alrededor de 33 tinacos de agua; esto quiere decir que se estará afectando a las personas con alberca o que tienen negocios en donde se utiliza este recurso.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp