Quince Duncan, un homenaje en el tiempo sobre el valor del libro

María José Brenes

San José, 24 ago (EFE).- El escritor costarricense Quince Duncan destacó hoy el valor de los libros y su poder de hacernos viajar en el tiempo, el espacio y transcender las fronteras.

Duncan, quien se caracteriza por confrontar al racismo y reivindicar el aporte de los afrodescendientes en la construcción de la nacionalidad costarricense, fue homenajeado este viernes en el marco de la Feria Internacional de Libro de Costa Rica.

“El libro nos permite compartir a través del espacio, así como compartimos en el tiempo. En este momento yo puedo leer lo que pasa en Australia, por lo que se trata de un encuentro multiétnico y pluricultural que engloba toda la humanidad y eso para mí es el gran valor del libro, del texto escrito”, afirmó Duncan en entrevista con Efe.

El escritor costarricense, de 77 años, fue el encargado de ofrecer la charla de apertura llamada: “La relevancia de las ferias del libro como evento cultural”, en donde destacó la riqueza lingüística del texto.

“La literatura nos permite viajar en el tiempo, transcender fronteras naturales y sociales, nos permite actualizar y ampliar nuestros conocimientos, y nos permite viajar al interior de nosotros mismos, y en la lectura y creación literaria podemos ser parte de este futuro”, manifestó Duncan.

El escritor, perteneciente a la comunidad negra, indicó que gracias a los libros ha estado en la última batalla de los aztecas, en la lucha intensa de la guerra de los ingleses y en varios mundos mágicos.

“El libro nos permite viajar en el tiempo, asistir a los más diversos acontecimientos, quienes dicen que no es posible viajar en el tiempo es porque nunca se han leído un libro o porque no han pensado en el libro como fenómeno”, expresó Duncan.

Añadió que: “No quiero que olviden que el libro es un fenómeno lingüístico que enriquece nuestro vocabulario, amplía nuestra visión al mundo, alimenta nuestro pensamiento, cada libro y cada autor crea, construye, da testimonio, es reflexivo, a partir de un punto de vista y el libro aporta argumentos para la construcción de la realidad”

El escritor recibió un homenaje por sus cinco décadas de carrera literaria y la producción de una vasta obra en el campo narrativo en la que prevalece la identidad afrocostarricense.

Para incentivar a los asistentes a que formen parte de esta fiesta literaria, Duncan indicó que “sea cual sea la circunstancia, tomen en cuenta que el libro no necesita electricidad, no ocupa batería, no se queda sin carga, visiten la feria y hagan un viaje en el tiempo y transciendan las fronteras naturales y sociales”.

Esta edición de la Feria Internacional de Libro 2018 también homenajeó al escritor Fabián Dobles, en el centenario de su nacimiento, y Daniel Gallegos, dramaturgo, director y novelista costarricense, quien falleció en el mes de marzo pasado a sus 87 años.

La Feria Internacional del Libro de Costa Rica, que se extenderá hasta el 2 de septiembre próximo, dará cita a escritores de Argentina, México, Nicaragua y Ecuador.

En total participarán más de 100 expositores de casas editoriales, colectivos, librerías de libros usados y nuevos, fundaciones, distribuidores y escritores.

El evento pretende estimular el consumo y lectura del libro, fortalecer la red nacional de edición y distribución de la literatura e incentivar el intercambio editorial desde y hacia Costa Rica.EFE