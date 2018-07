Quintana: “Espero hacer una buena etapa a pesar de la caída”

Pau (Francia), 26 jul (EFE).- El colombiano Nairo Quintana (Movistar) dijo este jueves que en la caída que sufrió a falta de 104 kilómetros para el final de la decimoctava etapa del Tour se dañó un tobillo, un hombro y un dedo, pero señaló que confía en hacer un buen papel este viernes.

“He sufrido golpes en el tobillo, en el hombro y un dedo que ya me lastimé ayer”, destacó Quintana, pero se mostró confiado en hacer “una buena etapa” en la última jornada de la trilogía de los Pirineos, con salida en Lourdes y llegada en Laruns.

“Espero poder recuperarme junto a los fisios y hacer una buena etapa mañana”, manifestó.

“Los médicos de carrera me colocaron gasas, pero hasta que no me limpie, me duche y vea qué dicen los médicos del equipo no sabré al cien por cien si es de poca importancia”, explicó.

“Es lamentable haber sufrido esta caída. De una manera o de otra, parece que siempre estoy un poco jodido”, lamentó Quintana, que en la primera jornada de este Tour sufrió un pinchazo que le hizo perder 1:15 minutos respecto a los primeros de la etapa. EFE