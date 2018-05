R.Dominicana registra más de 3.300 casos de varicela en cuatro semanas

Santo Domingo, 23 may (EFE).- La República Dominicana registró más de 3.000 casos de varicela en las últimas cuatro semanas, según un reporte de la Dirección de Epidemiología que, sin embargo, señaló que el número se encuentra dentro de lo esperado para el mismo periodo de los últimos cinco año

El reporte, que aparece publicado hoy en la página de la Dirección de Epidemiología, precisó que en la semana epidemiológica 19, es decir, la última bajo estudio, se reportaron 883 episodios de varicela, por lo que suman 3.316 los ocurridos en las últimas cuatro semanas.

Los episodios reportados durante estas últimas cuatro semanas representan un aumento de un 14 %, pero, de acuerdo con la fuente, “no es significativo”, según el boletín.

Para disminuir el riesgo de infección, el Ministerio de Salud Pública dominicana recomendó en dicho boletín aislar al paciente en su hogar y no permitir el contacto con personas que no hayan tenido la enfermedad , así como no asistir a lugares de trabajos y estudios o lugares públicos hasta que pase el episodio.

Asimismo, pidió a los pacientes evitar rascar y lastimar la piel produciendo úlceras que pueden infectarse.

A la vez, mantener buenos hábitos higiénicos (bañarse dos o tres veces al día y mantener las manos limpias y las uñas cortas), tomar mucho líquido y no automedicarse.

La varicela es una enfermedad aguda caracterizada por fiebre y una erupción cutánea generalizada, y cuyo periodo de incubación oscila de 10 a 21 días. EFE