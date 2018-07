Rafa Márquez le habla al fútbol como si fuera una persona y le da gracias

México, 21 jul (EFE).- El mexicano Rafael Márquez, uno de los cuatro jugadores con participaciones en cinco Copas Mundiales, le habló al fútbol como si fuera una persona y le dio gracias en una carta despedida que compartió en redes sociales.

“Fútbol: me has dado tanto que hay mucho por devolverte; es imposible alejarme por lo cual siempre estaré ligado a ti”, dijo el defensa, quien se retiró del fútbol luego de terminar el partido de octavos de finales de la Copa Mundial de Rusia 2018 en el que México cayó por 2-0 ante Brasil y quedó eliminado.

Jugador del Barcelona español entre 2003 y 2010, Márquez se formó en el Atlas de México y también vistió las camisetas del AS Mónaco, el New York Red Bulls de la MLS, el León mexicano y el Hellas Verona italiano.

“Agradezco a todos los aficionados que me han demostrado su cariño durante todos estos años; son y seguirán siendo mi motivación para continuar dando mi máximo esfuerzo, haga lo que haga, esté donde esté”, señaló.

Márquez, de 39 años, dijo que pasaron varias semanas desde su último partido como profesional y quiso darse un tiempo para digerir los sentimientos.

“Han sido veintidós años de carrera en los cuales me siento muy satisfecho por haber hecho muchos sacrificios, esfuerzos, errores, aciertos… No me arrepiento de nada, ya que los aciertos, y más los errores, me enseñaron a ser mejor cada día, a no tener miedo a equivocarme y tener como costumbre siempre dar el máximo”, aseveró.

‘El káiser’ reconoció haber conocido en su trayectoria a grandes futbolistas y compartir vestuarios con grandes seres humanos, de los cuales con algunos pude construir una linda amistad”, agregó.

Considerado el mejor futbolista mexicano en el presente siglo, Rafael Márquez agradeció a los entrenadores que confiaron en su capacidad, a la prensa deportiva que lo elogió, lo criticó y le puso presión y a su familia.

“No desaproveches ningún segundo para hacer tu mejor esfuerzo, intenta ser siempre tu mejor versión y ponle actitud a la vida”, concluyó. EFE