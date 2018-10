Rafael Puente dice que Querétaro mostró su alcance al vencer al Cruz Azul

Querétaro (México) 20 oct (EFE).- El entrenador del Querétaro, Rafael Puente, aseguró hoy que su equipo mostró el alcance que tiene en el Apertura del fútbol mexicano, al derrotar por 2-0 al Cruz Azul y consolidarse en la zona de clasificación del campeonato.

“Hicimos una demostración del alcance que tiene este equipo. El gran reto que tenemos a continuación es jugar de la misma manera el resto de los partidos, en consecuencia, podremos soñar con llegar a la liguilla. Para alcanzar estos logros hay que trabajar como lo hicimos esta semana, solemos hacerlo bien, pero esta semana tuvo una particularidad por la entrega y concentración”, dijo el técnico.

Lo que extasió a Rafael Puente fue que lograron vencer al líder del certamen confiando en la cantera de los Gallos. En el cuadro inicial puso a cuatro elementos que surgieron de las inferiores de la institución como Jordi Cortizo, Jaime Gómez, Marcel Ruiz y Luis Romo, algo que siente, debe valorarse a estas alturas.

“Nosotros cosechamos lo que se sembró hace tiempo, esta clase de jugadores no surgen de la noche a la mañana, vienen trabajados integralmente, sobre todo la parte futbolística. Me llena de orgullo ver a jóvenes mexicanos levantando la mano en partidos tan difíciles como este, donde teníamos que vencer al mejor equipo del torneo”.

El que tuvo una soberbia y brillante actuación fue el arquero brasileño, Thiago Volpi, una constante de buenas atajadas en los Gallos. En el partido de hoy ante la Máquina tuvo al menos cuatro salvadas que levantaron a la afición de sus asientos. Confió en que la moral del equipo se elevó al vencer a un cuadro poderoso para tener la liguilla al alcance.

“Hemos trabajado mucho y la prueba está que cuando enfrentamos a equipos grandes y poderosos de la liga, peleamos de tú a tú y cosechamos puntos, eso demuestra que los Gallos están para cosas grandes y debemos ser respetados por lo que hacemos en el terreno de juego”, comentó el guardameta.

Durante el segundo tiempo, Thiago Volpi estuvo con dolores en el muslo posterior derecho, pero no hubo necesidad de solicitar un cambio. “Hablé con los médicos porque en medio del partido tuve una sobrecarga muscular, pero me siento bien ahora, no hay nada de qué preocuparme”.

Los Gallos ascendieron al séptimo sitio de la tabla general con la victoria ante Cruz Azul y de paso provocaron que su rival perdiera el liderato un par de horas después, rebasado por el América.EFE