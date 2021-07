Rahm: “Lo que motiva de ser número uno del mundo es que sé que puedo mejorar”

Sandwich (Kent, Inglaterra), 18 jul (EFE).- El golfista español Jon Rahm, que tras terminar empatado en el tercer puesto del Abierto Británico recuperó este domingo el número uno del golf mundial, consideró que lo que le motiva de liderar dicha clasificación es que sabe que aún tiene mucho margen de mejora de cara al futuro y recordó que aún quedan objetivos por los que pelear este año, como una medalla en los Juegos Olímpicos.

“Me estoy pidiendo mucho. Iremos mejorando. Lo que motiva de ser número uno del mundo es que sé que puedo mejorar. Eso es lo que me hace sonreír. En teoría, sigo siendo el mejor jugador del mundo y todavía podría mejorar más”, dijo a Efe el reciente ganador del Abierto de Estados Unidos.

“El año no ha acabado. Queda mucho por lo que jugar. A ver si podemos añadir al medallero español dentro de un par de semanas. Tenemos la Fedex, la Ryder. Nos queda mucho. Estoy con ganas de seguir jugando bien y a ver si puedo mejorar un poco el resto”, dijo Rahm, que se dispone a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio en unos días.

Respecto a su actuación en Gran Bretaña, lamentó su mala suerte: “Es duro cuando juegas lo bien que he jugado de tee a green los primeros once hoyos y no ves nada entrar. Son cosas que duelen porque tan cerca y justo caían o se salían al final”, dijo a Efe Rahm, que ha visto como varios putts tocaban el hoyo y no llegaran a entrar.

“No es que quiera meter todos, pero alguno que te dé un poco de ánimo ayuda. Al final he hecho varios por lo bien que he tirado al green. Un poco la tónica de la semana, el primer día no metí ningún putt tampoco, ayer no muchos”, añadió el golfista vizcaíno, que ha terminado con un total de -11, a cuatro golpes del campeón, el estadounidense Colin Morikawa (-15). EFE