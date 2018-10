Raikkonen: “Me estoy haciendo mayor, pero estoy en forma para competir”

Austin (Texas, EE.UU.), 21 oct (EFE).- El piloto finlandés de Ferrari, Kimi Raikkonen, declaró este domingo, después de ganar el Gran Premio de Estados Unidos, que, a pesar de su edad, 39 años, se mantiene “en forma” y se alegra de celebrar en Austin (Texas) una nueva victoria deportiva.

“Estoy feliz por el equipo. Habíamos tenido dos carreras difíciles para nosotros. Sé que me estoy haciendo mayor, pero todavía no demasiado. Me sigo divirtiendo y trato de mantenerme en forma para ganar”, analizó en la rueda de prensa posterior al gran premio.

El veterano piloto dijo que está feliz por un triunfo que no disfrutaba desde el año 2013, pero fiel a su estilo distante, aseguró que “la vida seguirá igual”.

“Seguro que mis hijos están felices, aunque creo que se habrán dormido durante la carrera, es bonito ganar pero no cambia mi vida”, comentó el finlandés y añadió ante las risas de la sala: “Eso sí, esta noche tendré fiesta”.

El piloto de Ferrari agradeció el trabajo al equipo y mostró su confianza en ellos desde el inicio del fin de semana.

“En la carrera vas un poco por sensaciones, las ruedas se desgastan a lo largo del trazado y sabía que necesitaba mantener la distancia para las últimas vueltas. Nunca sabes lo que puede ocurrir, pero estaba confiado en que tenía ritmo para ello”, valoró Kimi.

Sobre la pelea por el campeonato entre su compañero, el alemán Sebastian Vettel, y el británico Lewis Hamilton (Mercerdes), que hoy acabó en tercera posición, dice no estar “preocupado”.

“Solo he tratado de hacer mi carrera. No me preocupa el campeonato ni pienso en ello. Mi responsabilidad es ser rápido y ganar”, comentó.

Kimi Raikkonen, campeón del mundo en 2007, abandonará esta temporada la escudería italiana para unirse al equipo Alfa Romeo Sauber la próxima campaña, en lo que supone su vuelta al conjunto donde debutó hace casi dos décadas.

“He sido muy feliz con Ferrari, pero como piloto quiero otros retos y estoy contento de ir Sauber, que además su fábrica está muy cerca de mi casa, lo cual es también muy importante para mi familia. Estoy muy emocionado”, concluyó Raikkonen. EFE