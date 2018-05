Rajoy avisa de que la moción socialista va contra la estabilidad de España

Madrid, 25 may (EFE).- El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, consideró hoy que la moción de censura presentada contra él por los socialistas es mala para España, lesiva para el futuro de los españoles, va contra la estabilidad del país y “perjudica la recuperación económica”.

El Partido Socialista español (PSOE), principal de la oposición, presentó hoy la moción, tras conocerse ayer una sentencia que condena al gobernante Partido Popular (PP, centroderecha) en un caso de corrupción.

El jefe del Ejecutivo opinó que la moción se presente en el único interés del líder socialista, Pedro Sánchez, pues éste sigue buscando “su sitio en la política” española.

Según el gobernante español, el líder socialista carece de autoridad moral para presentarla y su único objetivo es ser presidente del Gobierno “a cualquier precio y con quien sea”.

Aludía a la necesidad que tendrían los socialistas de pactar con otros partidos, incluidos nacionalistas e independentistas catalanes, para que la moción de censura prospere en el Parlamento.

“Cualquier gobierno constituido con estos apoyos es inviable, el señor Sánchez lo sabe y le da igual”, enfatizó Rajoy.

Rechazó que haya perdido credibilidad tras la sentencia por corrupción y dijo que agotará la legislatura si de él depende porque beneficia al interés general.

Rajoy, que gobierna en minoría desde 2016, valoró que su ejecutivo haya sacado adelante el proyecto de Presupuestos del Estado de 2018 esta misma semana en el Congreso de los Diputados, los “mejores” de los últimos años tras la crisis económica, que ahora continúan la tramitación parlamentaria en el Senado.

También constató que la moción de censura se presenta en una situación de dificultad en Cataluña, donde el Gobierno español -amparado por la Constitución y apoyado por socialistas y liberales- asumió la gestión de la administración regional para frenar el proceso independentista ilegal de 2017.

Sobre la sentencia judicial, Rajoy dijo que no es firme y se va a recurrir, no es una condena penal, sino civil, porque el PP “no conocía los hechos”, y no se refiere en ningún momento a ningún miembro del actual gobierno de España.

Por ese motivo, entre otros, la moción socialista carece de fundamento, argumentó Rajoy.

La Audiencia Nacional española condenó ayer al PP como entidad jurídica a pagar 245.492 euros por lucrarse con una trama de corrupción de empresarios y antiguos cargos públicos de este partido, que preside Rajoy desde 2004.

Rajoy aseguró que ha pedido perdón “hasta la saciedad” por ese caso de corrupción, conocido como la trama Gürtel. EFE