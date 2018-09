Ramos sobre la Copa Davis: “Hasta que no pasen unos años, no podremos juzgar”

Lille (Francia), 16 sep (EFE).- Albert Ramos cree que hay que dejar pasar unos años para comprobar si el nuevo formato de la Copa Davis será bueno o no, y sobre todo, “si ha valido la pena” el cambio, y advirtió además de que la nueva competición no se jugará sobre tierra, y esto no beneficiaría mucho a España, por mucho que se juegue en Madrid, en pista rápida y cubierta.

“Hasta que no haya unas cuantas ediciones no podremos juzgar si el cambio ha valido la pena”, dijo Ramos en Lille tras ganar el primer punto para España en la eliminatoria contra Francia.

“Hay cosas buenas y cosas mala de la nueva competición. Lo bueno es que para los jugadores que juegan muchos torneos tendrán unas semanas de descanso, lo malo para mi es que no volveremos a jugar en casa una eliminatoria de este tipo como ellos han vivido este fin de semana, y eso es muy especial”, señaló.

“Yo lo hubiera hecho de otra manera, pero hay que ver qué pasa, porque igual nos damos cuenta de que es una gran competición”, añadió Ramos tras su victoria contra Richard Gasquet por 1-6, 6-4 y 14-12.

“Hay dos temas, las semanas de competición y lo que pagan por jugarla. Si es verdad que el dinero que paga la FIT está muy desfasado comparado con el que pagan otros torneos”, dijo Albert. “No es normal, y hay algunos jugadores que no se quieren desgastar por este dinero. La nueva competición tendrá mucho más dinero, por lo que parece”.

“Yo quizás hubiera buscado una fórmula, y hacer con el mismo patrocinador la misma Copa Davis, cada dos años o dos eliminatorias al año. Así, liberamos dos semanas al año o en un año hacemos las cuatro, y en el otro nada. Un poco como un mundial de fútbol cada dos años”, dijo.

“Lo que pasa es que no debe ser posible, porque ellos querrán ganar dinero del evento que monten y en este evento se lo lleva el país que monte la eliminatoria”, prosiguió.

“Pero si se hubiera montado así puede que seguiría siendo lo que es, porque estamos en el quinto partido y la gente sigue disfrutando Seguramente en la nueva disfrutará mucha gente, pero no será el país con su equipo. Y no se si sería posible, porque no soy empresario, pero perder esto sabe un poco mal”, comentó Ramos que advirtió de algo que pasa inadvertido.

“Hay otra cosa muy importante y es que ya nunca más se va a jugar sobre tierra batida y esto no nos beneficia mucho de cara a que España pueda volver a ganar la Copa Davis, por mucho que se juegue en Madrid, pero jugando en pista rápida y cubierta…no creo que sea lo mejor, aunque nunca se sabe”, dijo.

“Imagino que Gerard Piqué lo ha hecho con la mejor de las intenciones, y es mas, para el jugador que juegue esa competición va a ganar mucho más dinero”, prosiguió.

“De cara al jugador no es peor, yo hablaba del sentimiento de la Copa Davis y poder jugar con todo el público. Yo solo lo he podido hacer en una eliminatoria y la verdad que me gustó mucho. Otra cosa es que en unos años veamos si funciona o no. Hay que esperar un poco”, recalcó Albert Ramos. EFE.