Rapero boricua Residente invita a protestar por cifras de muertos por María

San Juan, 29 may (EFE.- El rapero puertorriqueño Residente invitó hoy a sus compatriotas a protestar contra el Gobierno de la isla, luego de que un estudio publicado este martes por la revista científica New England Journal of Medicine, reveló que 4.645 personas murieron a causa del huracán María en septiembre pasado.

“Mientras el Gobierno de Puerto Rico dice que solo fueron 64 las personas que murieron como consecuencia del Huracán María, este estudio de la Universidad de Harvard estima que murieron 4.645 personas. Por esto y mucho más hay que salir a la calle a protestar”, expresó el artista en su cuenta de Twitter.

El estudio fue elaborado por la escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, en colaboración con otras universidades locales, entre ellas, la Carlos Albizu en San Juan.

La cifra de hoy llega después de que el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunciara en febrero pasado que la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad de George Washington liderará un estudio para revisar las muertes asociadas al huracán.

Con rachas de vientos de casi 250 kilómetros por hora y fuertes lluvias que causaron inundaciones catastróficas, hubo muchas maneras de que el huracán causara muertes entre el 20 de septiembre, fecha en que la tormenta tocó tierra en la isla caribeña, y diciembre de 2017, se explica en el reporte.

El estudio se basó en una encuesta aleatoria a 3.299 hogares en Puerto Rico, a los que se preguntó sobre las muertes y las causas de estos fallecimientos entre la llegada de la tormenta y el final del año.

Al comparar los resultados con datos del año anterior, se llegó a la conclusión de que habían perecido 4.645 personas más que en el mismo periodo de 2016, especialmente debido a la incapacidad de tratar enfermedades crónicas en los centros hospitalarios.

Los investigadores afirmaron que “estas cifras servirán como una importante comparativa independiente a las estadísticas oficiales de datos de muertes registradas, que están actualmente siendo revisadas, y subrayan la falta de atención del Gobierno de EE.UU. a las frágiles infraestructuras de Puerto Rico”.

En este sentido, el estudio remarcó que el 83 % de los hogares encuestados estuvo sin acceso a la red eléctrica durante los últimos tres meses del pasado año.

De confirmarse estos datos, María, que tocó tierra como huracán de categoría cuatro, habría dejado más muertos que el Katrina, que asoló Nueva Orleans en 2005 y dejó un saldo mortal de más de 1.880 fallecidos. EFE