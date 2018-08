Rápido se extendió por el mundo nuestro relato del accidente aéreo

Los Primeros, Siempre Serán los Primeros…

Uno de los pasajeros del malogrado vuelo 2431 de Aeroméxico con destino a la Ciudad de México tuvo la terrible paciencia de informarnos desde el interior de la nave sobre lo que ocurría.

La aeronave, un Embraer 190 de diez años de antigüedad, llevaba 101 personas a bordo.

La aeronave, un Embraer 190 de diez años de antigüedad, llevaba 101 personas a bordo, de las que por lo menos hay 50 lesionados, varios de gravedad, pues sufrieron quemaduras en gran parte de su cuerpo, entre los que se halla el piloto de la nave. La tripulación, como es de orden natural y moral, fueron los últimos en salir del avión ya en llamas, pero eso fue definitivo para que el comandante del vuelo resultara con graves quemaduras que lo tienen en terapia intensiva en un hospital de esta capital. El copiloto y las sobrecargos no sufrieron mayores daños, aunque los cuatro están internados en distintos hospitales recibiendo atención médica.

Es cierto, hasta el momento no ha muerto nadie de los 101 personas que iban en la nave, de ahí que no pocos lo consideran un milagro de grandes dimensiones, toda vez que en la mayoría de los accidentes como el de ayer, no sobrevive nadie.

Todavía hasta esta mañana existe la confusión respecto del vuelo. Un pasajero que iba en clase Premier, y a quien pudimos entrevistar cuando logró salir junto con su esposa del avión y caminar hasta la autopista Durango-Gómez Palacio, aseguró que el avión nunca despegó, quizá ni un centímetro, justo en el momento que se abatía una tormenta negra con granizo, viento y agua, sobre la aeropista.

El avión, dice el pasajero, se “despistó” justo cuando terminaba su carrera para elevarse. Se salió de la pista y se fue rodando unos trescientos o cuatrocientos metros en terreno agreste y fangoso debido a la tormenta.

Sirvió lo remojado del terreno para frenar de alguna manera la loca carrera de la nave fuera de la pista.

“Ya detenido el avión, fuimos los de clase Premier -que viajan siempre cerca de la puerta- los primeros en descender y abandonarlo. Salimos y corrimos lo más que pudimos para librarnos del incendio”, dijo el hombre.

No obstante, anoche el gobernador José Aispuro Torres informó en rueda de prensa que la nave había tomado su vuelo cuando de pronto empezó a caer. Tocó primero tierra con su ala izquierda y en el golpe violento se desprendieron los dos motores.

Esta mañana, sin embago, Luis Gerardo Fonseca Guzmán, director gneral de Aeronáutica Civil de México, aseguró lo que dijo el pasajero que entrevistamos ayer y coincide con la opinión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Durango, que el avión que iniciaba el vuelo 2431 a la Ciudad de México, nunca despegó.

El que no haya despegado, dicen los expertos, pudo ser se la causa principal de que no perdiera la vida nadie hasta el momento, aun cuando son muchos los lesionados que están luchando por su vida en los distintos hospitales.

Y al final, será la palabra de la Dirección General de Aeronáutica la que precise qué sucedió, cómo sucedió y si hay culpas de alguien.

EXPERIENCIA:

El triste y lamentable episodio que ocurrió ayer en el aeropuerto internacional “Guadalupe Victoria” debe servir para revisar los protocolos de seguridad y aclarar cuáles se cumplieron y cuáles no para reponerlos, reinstalarlos o reactivarlos.

Una mujer, a quien entrevistaron los reporteros de Milenio a las afueras de la terminal, que resultó con una cortada en la mano derecha, asegura que el auxilio llegó al punto del accidente unos 25 minutos después.

Inconcebible que así haya ocurrido, puesto que todos los aeropuertos tienen o deben tener un cuerpo de bomberos especial para ese tipo de incidentes, y debe actuar de inmediato, sin dilación y con la mayor eficiencia posible.

Medio mundo vio cómo un bombero pedía a gritos agua para los carrotanque, que ya no tenían, y agua para dar de beber a los malogrados pasajeros que estaban exhaustos luego de recorrer el más de kilómetro que separaba el punto del accidente de la terminal.

Alguien que pudo ser la comandancia del aeropuerto prohibió el ingreso de policías, bomberos, periodistas y curiosos. Todo bien, para impedir que estorbaran, pero… cómo hacer eso con los bomberos de Protección Civil del Municipio, si eran los que más podían ayudar.

Tristemente vimos al director Ing. Israel Solano Mejía y muho de su personal inactivo y lamentando lo que ocurría, dado que no se les permitía el acceso a la pista para ayudar en lo necesario.

Malo si la propia comandancia sabía que el supuesto cuerpo de bomberos que debe tener la estación aérea no existe, no estaba disponible o no funcionó como debía.

Triste la escena en que dos rescatistas sacan de la terminal cargando en hombros al comandante del avión que en el supuesto sufrió quemaduras en parte de su cuerpo y que ahora lo tienen en terapia intensiva de un hospital local. Sobra decir que lo traían a cuestas desde el lugar del accidente.

En qué cabeza cabe pensar que todos o casi todos los pasajeros tuvieron que salir por su propio pie y recorrer la distancia hacia la terminal para ser auxiliados. El auxilio se tardó años, por decirlo de alguna manera, dado que los que no pudieron debieron quedarse hasta ser alcanzados por las llamas, cuando era obligado que los bomberos contuvieran el fuego bajo cualquier circunstancia y eso no sucedió. Por el contrario, nunca apagaron la lumbre hasta que casi se consumió en su totalidad la aeronave.

Pudimos ver que veinte minutos después del accidente empezaron a llegar ambulancias de la Cruz Roja, de las autopistas, de distintas instituciones médicas de la localidad. Incluso luego llegaron ambulancias procedentes de los diversos municipios, pero… tampoco podían penetrar hasta la pista para acercarse lo más posible al punto fatídico.

El accidente dejó al descubierto la pobre preparación que tiene el puerto aéreo para hacer frente a circunstancias de ese tipo. No sería exagerado decir que por ausencia de los bomberos que tiene o debió tener el aeropuerto muchas personas sufrieron quemaduras.

NO INTENTAMOS CULPAR A NADIE

No buscamos culpar a nadie. No somos autoridad para decir qué pasó y qué debió pasar, pero a los ojos del mundo la tripulación del Embraer 190 debió esperar el tiempo que fuese necesario para que pasara la tormenta. Unos quince o veinte minutos después del accidente cesó la lluvia, ya no volvió a llover en toda la tarde.

El que escribe ha tenido que esperar en diversos aeropuertos, dizque porque en el aeropuerto de destino hay condiciones climatológicas adversas, y nos han hecho esperar horas para emprender el vuelo.

Nada había pasado si esperan 15 o 20 minutos, o más, a que pase el mal tiempo.

Claro que la aeronave partió, o intentó partir ante una autorización de la torre de control, aunque eso habrá de investigarlo la comisión respectiva de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la SCT.

No había en el momento las condiciones ni siquiera mínimas para emprender la carrera de despegue.

Está circulando en redes sociales un video grabado por uno de los pasajeros que precisa que el avión nunca despegó, lo que dijo el pasajero entrevistado ayer, aun cuando se sugiere que esa grabación no corresponde al vuelo de ayer, aunque por la tormenta que se percibe en el video parece ser el de ayer, además de que no tenemos los elementos para afirmar que sí lo sea.