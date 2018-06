Ratifica Sala Regional sentencia que excluye a MC de candidatura común

Durante la sesión celebrada el día de hoy, se dio cuenta de los juicios de revisión constitucional electoral 35, 36, 37 y 42, en los que los partidos Revolucionario Institucional, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, se inconformaron de lo resuelto por el Tribunal Electoral del Estado de Durango, así como el acuerdo del Instituto Electoral local que dio cumplimiento a dicha sentencia, relativos al convenio de candidatura común presentado por los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, Duranguense y Movimiento Ciudadano para las distintas diputaciones por el principio de mayoría relativa en dicha entidad federativa.

Al respecto, la magistrada y los magistrados de la Sala Regional Guadalajara determinaron confirmar los actos impugnados, pues los partidos políticos no lograron acreditar sus afirmaciones por distintos motivos como: no haber combatido de manera frontal los razonamientos expuestos en la sentencia del Tribunal responsable, además, quedó comprobada la manifestación de la voluntad por parte de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática para celebrar el convenio señalado, no así del partido Movimiento Ciudadano, por lo que no se le incluyó, tal y como lo había resuelto el tribunal local.

Por otro lado, este Tribunal consideró que los escritos presentados por terceros interesados no son suficientes para modificar la materia de la controversia planteada, por lo que, en caso de no haberse estudiado por parte de la autoridad responsable, no se considera contrario a los principios de exhaustividad y congruencia; finalmente, la prueba documental combatida no resultó determinante para el cumplimiento de los requisitos para el registro del convenio de candidatura común.

También fueron resueltos los juicios ciudadanos 1447 y 1499 del presente año. En dichos asuntos, dos ciudadanas combatieron, por una parte, la omisión de los partidos integrantes de la coalición “Juntos haremos historia” de registrarlas como candidatas propietaria y suplente en el distrito 12 de Jalisco, y por la otra, una de ellas se inconformó del acuerdo del Instituto Nacional Electoral relativo a las solicitudes de sustitución de candidaturas a diputaciones federales, en específico en lo que ve al cargo de diputada suplente en dicho distrito.

En ambos asuntos, quienes integran el Pleno de esta Sala determinaron confirmar los actos impugnados, pues no se acreditó la omisión del registro ya que es facultad de los partidos políticos postular a las y los candidatos que compiten por un cargo de elección popular. Además, el registro de la candidata suplente en la fórmula señalada se realizó conforme a la convocatoria y las normas establecidas para ello, por lo que le asiste un mejor derecho que a la ciudadana que aquí acudió a objetar tal registro.

En otro asunto, dentro del juicio de revisión constitucional electoral 51 de 2018, el Partido Revolucionario Institucional impugnó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco que confirmó el acuerdo del Instituto Electoral de dicha entidad federativa, por el que se aprobó el registro de las planillas a munícipes del Partido Nueva Alianza, debido a que consideraba que el registro del candidato a presidente municipal de Atotonilco el Alto, no se apegaba a las normas establecidas para ello.

El Pleno de la Sala Guadalajara confirmó la resolución impugnada, pues se acreditó que el ciudadano del cual se controvirtió el registro, cumplió con los requisitos establecidos en la ley para ser postulado y se separó con oportunidad del cargo público que desempeñaba dentro de dicho ayuntamiento.