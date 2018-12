RD Congo dejará sin votar a un millón de personas por el ébola y la violencia

Kinshasa, 26 dic (EFE).- Unos 1,2 millones de electores de zonas del noreste y oeste de la República Democrática del Congo (RDC) no podrán votar a su próximo presidente en las elecciones de este domingo dado que las autoridades decidieron hoy postergar allí los comicios por la situación de violencia y la presencia del ébola.

En consecuencia, los electores de las circunscripciones de Beni y Butembo, en la provincia de Kivu del Norte (noreste), y la de la localidad de Yumbi, en el oeste de RDC, no ejercerán su derecho al sufragio hasta marzo de 2019.

La resolución fue adoptada este miércoles por el ente encargado de la organización de los comicios, la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) congoleña, tras una asamblea plenaria.

Las regiones afectadas agrupan a alrededor de 1,2 millones de electores -de un total de unos 40 millones-, según confirmaron a Efe fuentes de la CENI.

La decisión implica que, dado que el organismo mantiene el 30 de diciembre como fecha de celebración de los comicios en el resto del país y un calendario que contempla la jura del próximo jefe de Estado alrededor del 19 de enero, los ciudadanos de esas zonas no serán tenidos en cuenta en la definición del sucesor de Joseph Kabila.

“No tendrá incidencia sobre el electorado presidencial, que es de 40 millones (…). No creo que 1,2 millones vayan a cambiar los resultados, pasaría si hay una distancia no muy grande (entre los candidatos), pero si hay una distancia grande no tendrá incidencia”, comentó a Efe una fuente cercana a los portavoces de la CENI.

La población local, sin embargo, se manifiesta sorprendida y considera que la decisión “no es normal” y que no está justificada, ya que en los últimos días aumentó la presencia militar en la zona a fin de garantizar las elecciones, según dijo a Efe el coordinador de la sociedad civil de Beni, Kizito Bin Hangi.

La resolución de la CENI especifica que la decisión se tomó “considerando la preocupante situación de seguridad y sanitaria” en Kivu del Norte, dada la persistencia del ébola -que hasta la fecha ha causado 354 muertes- y la “amenaza terrorista” de decenas de grupos armados que operan allí, como los rebeldes ugandeses cuyos ataques mataron a decenas de personas en las últimas semanas.

Los desplazamientos de ciudadanos para votar favorecerían, según la autoridad electoral, los contagios y las posibilidades de atentados.

Respecto a la localidad de Yumbi, la CENI tuvo en cuenta los choques étnicos registrados a mediados de este mes, en los que murieron cerca de medio centenar de personas.

Según la Comisión, además de las víctimas y la tensión generada, esos incidentes violentos causaron desplazamientos “masivos” de población y destrucción de material electoral.

En ese contexto, la CENI considera que no se pueden llevar adelante los comicios en esas zonas.

La noticia supone un nuevo revés para la imagen de estas elecciones, que vienen posponiéndose desde 2016 y deberían suponer el primer traspaso de poderes pacífico de la historia del país más grande de África Subsahariana.

Kabila -quien sucedió en el poder a su padre, Laurent-Désiré Kabila, tras su asesinato en 2001- tiene agotado su mandato y la Constitución le prohíbe presentarse para un tercer periodo consecutivo.

Como motivo de los aplazamientos, la CENI venía argumentando la imposibilidad técnica de llevar a término los comicios.

El último retraso, de hecho, se había anunciado la semana pasada, tras el incendio en un almacén de material electoral, ya que en realidad la votación del día 30 estaba prevista para el 23 de diciembre.

Desde 2016, la oposición venía clamando contra lo que considera una estrategia de Kabila para prolongar su estancia en el poder, pero aceptó este retraso final bajo la condición de que el 30 fuera la “línea roja” para, por fin, ir a las urnas.

En la carrera presidencial participan un total de 21 candidatos, entre los cuales solo hay una mujer.

Kabila designó como su sucesor y candidato por el Frente Común para el Congo (FCC) a Emmanuel Ramazani Shadary, quien fue su viceprimer ministro y titular de Interior y que ha prometido preservar su legado.

Desde la oposición, los principales candidatos son Félix Tshisekedi, hijo del histórico opositor Étienne Tshisekedi, y Martin Fayulu, un antikabilista que cuenta con el apoyo de otras figuras populares, como el exvicepresidente Jean-Pierre Bemba y el exgobernador provincial Moïse Katumbi.

La campaña electoral ha sido tensa y con incidentes violentos e intervenciones constantes de las fuerzas de seguridad en varios mítines de la oposición que han dejado al menos diez muertos en todo el país, según los datos ofrecidos la semana pasada por la ONG local Asociación Congoleña de Acceso a la Justicia. EFE