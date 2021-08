Reactivan registro de SMN a través de citas       

El subsecretario de Atención y Participación Ciudadana, Christian Sida Rodríguez, informó que se reactivó el registro al Servicio Militar, pero debido al semáforo naranja los interesados podrán asistir a pedir su media cartilla agendando una cita en la dependencia, con la intención de que no haya aglomeraciones en las oficinas.

De la misma manera explicó que debe asistir el propio joven, no sus familiares como en ocasiones suelen hacerlo, ya que el interesado debe firmar y aplicar sus huellas digitales en la papelería necesaria.

Señaló que este registro inició desde el 15 de enero, pero se suspendió desde el 19 de julio y se reactivó el 2 de agosto, donde hasta el momento se han inscrito más de 2 mil 300 interesados, cifra que, comparada con el año pasado, es el 90 por ciento de los registrados totales.

Externó que preferencia los jóvenes deben inscribirse en el tiempo que les corresponde, que es a partir de los 18 años, para que de esta manera puedan participar en el sorteo realizado en la Décima Zona Militar, en el cual muchos conscriptos pueden tener su cartilla liberada sin realizar el servicio.

Pero no es así para las personas mayores, ya que si no se inscribieron a esa edad no pueden ingresar al sorteo y automáticamente el sistema arroja que tiene que realizar el servicio militar para poder obtener la cartilla.

Es importante realizar dicho Servicio Militar sobre todo los hombres, ya que es una cartilla requerida en un sinfín de trabajos y trámites legales, a pesar de ya no ser un requerimiento para el pasaporte mexicano.

Para finalizar, el subsecretario detalló que la documentación requerida para tal fin es: presentar copia del acta de nacimiento, cuatro fotos infantiles de medidas 35 por 45 milímetros, copia del certificado de estudios o constancia de estudios, copia de comprobante de domicilio y copia de la CURP.

