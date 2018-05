Real Madrid gana la decimotercera “orejona” al vencer 3-1 al Liverpool

Madrid, 26 may (EFE).- El Real Madrid ha hecho historia al sumar su decimotercer título de la Copa de Europa-Liga de Campeones, el tercero consecutivo bajo el actual formato, algo que ningún equipo había conseguido.

El último conjunto que se ciñó tres años seguidos la corona continental fue, en la etapa anterior de la competición, el Bayern Múnich entre 1974 y 1976. El Ajax lo consiguió entre 1971 y 1973, y el Real Madrid es el que ostenta el récord de títulos seguidos al conseguir los cinco primeros de la historia, entre 1956 y 1960. El Real Madrid es el rey de Europa con sus trece títulos, seis más que el Milan, y con cinco figuran su rival de Kiev, el Liverpool, junto al Bayern Múnich y al Barcelona. España acumula dieciocho títulos gracias a los triunfos de Real Madrid y Barcelona. Sólo otros dos conjuntos españoles, Atlético de Madrid y Valencia, lograron alcanzar la final. Italia e Inglaterra han ganado doce.

Año Sede Campeón Subcampeón Resultado ==== ===== ======== ========== ======== 1955/56 París REAL MADRID (ESP) Stade Reims (FRA) 4-3 1956/57 Madrid REAL MADRID (ESP) Fiorentina (ITA) 2-0 1957/58 Bruselas REAL MADRID (ESP) Milan (ITA) 3-2 1958/59 Stuttgart REAL MADRID (ESP) Stade Reims (FRA) 2-0 1959/60 Glasgow REAL MADRID (ESP) Eintracht F. (ALE) 7-3 1960/61 Berna BENFICA (POR) Barcelona (ESP) 3-2 1961/62 Amsterdam BENFICA (POR) Real Madrid (ESP) 5-3 1962/63 Londres MILAN (ITA) Benfica (POR) 2-1 1963/64 Viena INTER MILÁN (ITA) Real Madrid (ESP) 3-1 1964/65 Milán INTER MILÁN (ITA) Benfica (POR) 1-0 1965/66 Bruselas REAL MADRID (ESP) Partizán (YUG) 2-1 1966/67 Lisboa CELTIC (ESC) Inter Milán (ITA) 2-1 1967/68 Londres MANCHESTER U (ING) Benfica (POR) 4-1 1968/69 Madrid MILAN (ITA) Ajax (HOL)

4-1 1969/70 Milán FEYENOORD (HOL) Celtic (ESC) 2-1 1970/71 Londres AJAX (HOL) Panathinaikos(GRE) 2-0 1971/72 Rotterdam AJAX (HOL) Inter Milán (ITA) 2-0 1972/73 Belgrado AJAX (HOL) Juventus (ITA) 1-0 1973/74 Bruselas BAYERN M.(ALE) (D) At. Madrid (ESP) 1-1/4-0 1974/75 París BAYERN M.(ALE) Leeds Utd. (ING) 2-0 1975/76 Glasgow BAYERN M.(ALE) Saint-Etienne (FRA) 1-0 1976/77 Roma LIVERPOOL (ING) Borussia M. (ALE) 3-1 1977/78 Londres LIVERPOOL (ING) Brujas (BEL) 1-0 1978/79 Múnich NOTTINGHAM (ING) Malmoe (SUE) 1-0 1979/80 Madrid NOTTINGHAM (ING) Hamburgo (ALE) 1-0 1980/81 París LIVERPOOL (ING) Real Madrid (ESP) 1-0 1981/82 Rotterdam ASTON VILLA (ING) Bayern M. (ALE) 1-0 1982/83 Atenas HAMBURGO (ALE) Juventus (ITA) 1-0 1983/84 Roma LIVERPOOL (ING)(+) Roma (ITA) 1-1 1984/85 Bruselas JUVENTUS T. (ITA) Liverpool (ING) 1-0 1985/86 Sevilla STEAUA (RUM) (+) Barcelona (ESP) 0-0 1986/87 Viena OPORTO (POR) Bayern M. (ALE) 2-1 1987/88 Stuttgart PSV (HOL) (+) Benfica (POR) 0-0 1988/89 Barcelona MILAN (ITA) Steaua B. (RUM) 4-0 1989/90 Viena MILAN (ITA) Benfica (POR) 1-0 1990/91 Bari EST. ROJA (YUG)(+) O. Marsella (FRA) 0-0 1991/92 Londres BARCELONA (ESP) Sampdoria (ITA) 1-0 1992/93 Múnich O. MARSELLA (FRA) Milan (ITA) 1-0 1993/94 Atenas MILAN (ITA) Barcelona (ESP) 4-0 1994/95 Viena AJAX (HOL) Milan (ITA) 1-0 1995/96 Roma JUVENTUS (ITA)(+) Ajax (HOL) 1-1 1996/97 Múnich BORUSSIA D. (ALE) Juventus (ITA) 3-1 1997/98 Amsterdam REAL MADRID (ESP) Juventus (ITA) 1-0 1998/99 Barcelona MANCHESTER U.(ING) Bayern M. (ALE) 2-1 1999/00 París REAL MADRID (ESP) Valencia (ESP) 3-0 2000/01 Milán BAYERN M.(ALE) (+) Valencia (ESP) 1-1 2001/02 Glasgow REAL MADRID (ESP) B.Leverkusen (ALE) 2-1 2002/03 Manchester MILAN (ITA) (+) Juventus (ITA) 0-0 2003/04 Gelsenkichen OPORTO (POR) Mónaco (FRA) 3-0 2004/05 Estambul LIVERPOOL (ING)(+) Milán (ITA) 3-3 2005/06 París BARCELONA (ESP) Arsenal (ING) 2-1 2006/07 Atenas MILAN (ITA) Liverpool (ING) 2-1 2007/08 Moscú MANCH. U (ING)(+) Chelsea (ING) 1-1 2008/09 Roma BARCELONA (ESP) Manchester U. (ING) 2-0 2009/10 Madrid INTER MILÁN (ITA) Bayern M. (ALE) 2-0 2010/11 Londres BARCELONA (ESP) Manchester U. (ING) 3-1 2011/12 Múnich CHELSEA (ING) (+) Bayern M. (ALE) 1-1 2012/13 Londres BAYERN M. (ALE) B. Dortmund (ALE) 2-1 2013/14 Lisboa REAL MADRID (ESP) At. Madrid (ESP) 4-1 2014/15 Berlín BARCELONA (ESP) Juventus(ITA) 3-1 2015/16 Milán REAL MADRID (ESP) (+) At. Madrid (ESP) 1-1 2016/17 Cardiff REAL MADRID (ESP) Juventus (ITA) 4-1 2017/18 Kiev REAL MADRID (ESP) Liverpool (ING) 3-1 (+) Campeón por penaltis. (D) Se jugó un partido de desempate. - Reparto de títulos por clubes: Con 13: Real Madrid. Con 7: Milan. Con 5: Liverpool, Bayern Múnich y Barcelona. Con 4: Ajax. Con 3: Manchester United, Inter de Milán. Con 2: Benfica, Notthingham Forest, Juventus Turín y Oporto. Con 1: Celtic, Feyenoord, Aston Villa, Hamburgo, Steaua Bucarest, PSV Eindhoven, Estrella Roja, Olympique de Marsella, Borussia Dortmund y Chelsea. - Reparto de títulos por países: Con 18: España Con 12: Italia e Inglaterra. Con 7: Alemania. Con 6: Holanda. Con 4: Portugal. Con 1: Francia, Escocia, Rumanía y la antigua Yugoslavia.

EFE