Realiza Coprised verificaciones en servicios médicos y farmacias

Crescencio Beltrán Beltrán, titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised) informó que se realizan verificaciones constantes en los servicios médicos y en las farmacias, para que todo se lleve a cabo de acuerdo a las normas, con licencias y manejo adecuado de aparatos y medicamentos, para que se brinde un buen servicio a la población.

Son las farmacias, hospitales, áreas de rayos X, las visitadas por los verificadores de la Coprised. En el caso de las farmacias se revisan los medicamentos, se checa la caducidad y el manejo de control, su aviso de funcionamiento y licencia, así como el responsable del lugar.

Se informó que se realizó una capacitación para 400 personas que manejan rayos X, para que puedan protegerse de la ionización y se cuente con los insumos necesarios para poder ofrecer un buen servicio, además que tengan la infraestructura adecuada y el recurso humano cumpla el perfil de técnicos de rayos X y radiólogos.

Aunque expresó que la ionización es menos dañina que la exposición al tabaco, deben tomarse las medidas necesarias, ya que en algunos sitios todavía tienen aparatos desde la Segunda Guerra Mundial, por lo que se tiene que exponer mayor tiempo, aunque la mayoría ya se está modernizando.

Dijo que en el Sector Salud lo principal es dar a conocer las medidas de cuidado y capacitación, para en el momento que sean visitados no tengan el argumento de que no se tenía conocimiento de ciertas medidas.

El comisionado declaró que no se trata de hacer recaudación por las multas que se puedan generar al no cumplir con la normatividad, sino lo importante es que no se ponga en riesgo la salud de la población, pues se les da tiempo para que puedan solventar las fallas encontradas.

Hasta el momento señaló que se han encontrado aparatos que no están debidamente calibrados, por lo que disparan más de lo que se debe, pero cada 6 meses se deben regular, además del cuidado con embarazadas y menores de edad, quienes no deben entrar cuando esté prendido el foco rojo a los espacios de rayos X.

Sobre el medicamento caduco o clonado, indicó que hasta el momento no se ha detectado, más bien ha sido falta de medicina, señaló que se debe marcar con colores verde, amarillo y rojo el inventario, el rojo indica que está por caducar y debe ser sacado para que no llegue a las personas.