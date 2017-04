Realizan con éxito visorías del Atlas en Durango

Más de 200 futbolistas duranguenses atendieron el llamado rojinegro.

La Escuela Oficial Atlas F. C. Durango, recibió a un total aproximado de 208 jóvenes futbolistas que se dieron cita en las instalaciones de la Unidad Deportiva División del Norte para ser vistos por uno de los tres visores de fuerzas básicas del Club Atlas de Guadalajara.

Futbolistas de Durango y Zacatecas, nacidos del 2000 a 2003 fueron observados por el visor Luis Adrián Pérez Parrilla, del Departamento de Visorias del Club Atlas, quien hasta el momento lleva un grato sabor de boca con lo visto durante el trascurso del día, que inicio con la Categoría 2000 de 8:00 a 10:00, 2001 de 10:00 a 12:00, 2002 de 15:30 a 17:30 y 2003 de 17:30 a 19:30.

Un total de diez durangueses y tres zacatecano, fueron seleccionados hasta el momento por el tapatío para la siguiente fase de la visoría que será este viernes en diferentes horarios dependiendo la categoría según lo diera a conocer el coordinador deportivo Nelson Simei Ojeda Sainz.

Los seleccionados se presentarán este viernes a las instalaciones de la Unidad Deportiva División del Norte, donde junto a otros futbolistas, buscarán ganarse un lugar para asistir a la visoria en Guadalajara con el Club que más importancia le da a las Fuerzas Básicas en México.

Luis Adrián Pérez Parrilla, comentó que: “Venimos a detectar jugadores que puedan formar parte de nuestras fuerzas básicas, obviamente los jugadores deben de ser de calidad, asistieron jugadores de varios estados porque Atlas siempre hace sus visorias abiertas y se permite que participen todos los que así lo deseen”, dijo.

Luis Pérez habló de lo difícil que es llegar: “Estamos hablando de una cantera que está en los primeros lugares siempre, Campeones de la sub 20, sub 17 ya hemos campeonado, campeones sub 15 actualmente, en fuerzas básicas también campeones en cuatro categorías hablando de 2002 a 2006, entonces es difícil llegar, pero no imposible”, aseguró.

Puntualizó que: “El trabajo de nosotros es llevar jugadores mejores que los que ya tenemos ahí en el grupo de fuerzas básicas, en Durango si hay y debe de haber talento, por eso convocamos a este tipo de visorias, de hecho si mal no recuerdo tenemos ya a tres jugadores duranguenses en nuestra plantilla y sabemos que el futbol de Durango está creciendo y por eso estamos aquí”, concluyo Luis Adrián Pérez Parrilla parte del Departamento de Visorias del Club Atlas.