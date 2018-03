Realizan plantón por deficiencias en Secretaría de Salud

Las oficinas de la Secretaría de Salud fueron tomadas de manera indefinida por diferentes organizaciones que forman parte del Movimiento de Activistas Sociales, exigen mejores servicios de salud y que no ocurran fallecimientos por falta de atención, insumos y medicamentos.

Integrantes del movimiento, señalaron que el miércoles pasado una persona llegó con una complicación respiratoria, derivada de un resfriado y se le cerró la garganta, pero no se le diò atención médica ya que se le informó que no había camas, ni se tenía el equipo de oxígeno para apoyarla.

Fueron los paramédicos de la Cruz Roja quienes atendieron la llamada de urgencia en su domicilio, y quienes la trasladaron al Hospital General 450.

Ante ello los ciudadanos se mostraron inconformes con la atención médica y pidieron reunirse con el gobernador José Rosas Aispuro Torres, para presentarle todas las quejas y omisiones del sector salud, con el pretexto de que no existe dinero.

Sobre la molestia vial que provoca el que se tenga cerrada la calle de Cuauhtémoc, expresaron que la ciudadanía debe entender que este tipo de actos es la única arma que se tiene para manifestarse, porque de otra manera no se puede concretar el diálogo.

Por su parte el Secretario de Salud, Humberto Franco Mariscal, comentó sobre la manifestación y plantón a fuera de las instalaciones de la dependencia que “algunos actores políticos aprovechan para golpear a través de la Secretaría de Salud al Gobernador”.

Señaló que se le pasó el nombre de la persona que falleció y no se tenía registro de ella desde hace un año, cuando acudió al Hospital General. Asumió que no se le niega la atención a ningún paciente, aunque reconoce el problema de desabasto declaró que ciertos actores aprovechan la situación para golpear al mandatario estatal aunque él no tenga nada que ver.

Determinó que ya empezó el golpeteo político, porque a la gente que acudió se le están entregando cosas para permanecer ahí y negó que se tenga el registro de esa muerte.