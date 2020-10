Rechazan 40% de solicitudes en Desarrollo Social

Jorge Rentería Rosales, titular de la Dirección Municipal de Desarrollo Social y Humano, señaló que se ha desechado el 40 por ciento de las 10 mil solicitudes de los ciudadanos para ser beneficiarios de algún programa, esto debido a la duplicidad de solicitudes, ya que luego de las revisiones algunos trámites han sido rechazados por no contar con todos los requisitos, presentar alguna duplicidad o simplemente ser de ciudadanos que ya fueron beneficiados por el Municipio.

Detalló que si bien no es una justificación, la dependencia se ha visto limitada al momento de hacer las verificaciones, ya que no cuentan con el personal suficiente por la pandemia, ya que mucho de este tuvo que quedarse en casa debido a que forma parte del sector vulnerable, pero aun así la verificación se ha sacado adelante y en estos momentos ya se lleva alrededor de un 80 por ciento en la totalidad de casos por verificar y de los cuales ya se han depurado los perfiles por no cumplir con los requerimientos y en las reglas de operación que son dictadas al momento de realizar los trámites correspondientes ante la dirección.

“Un servidor ha realizado algunos muestreos donde te piden algún calentador y ya cuentan con dicho aparato, entonces no es posible que vengan a solicitar si ya cuentan con uno, nosotros estamos saliendo a verificar porque queremos que los apoyos realmente lleguen a quien más los necesita, también llegan solicitudes de la misma vivienda, eso es parte del trabajo de campo que realiza la dirección”, mencionó.

Además, el director señaló que desde el mes de agosto se abrió la ventanilla para recibir solicitudes y en estos momentos aún se encuentran en el proceso de verificación, así como también en la integración de los expedientes de quienes serán beneficiarios de los programas de la dirección.

